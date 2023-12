Duży wzrost liczby studentów z Ukrainy. Nowy raport OPI „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”

Polskie uczelnie zyskują popularność – ponad 102 000 studentów z zagranicy

– Po raz kolejny udostępniliśmy na naszym portalu RAD-on raport „Cudzoziemcy na uczelniach w Polsce”. Wynika z niego, że polskie uczelnie z roku na rok zyskują coraz większą popularność. Współczynnik umiędzynarodowienia studiów wyższych wynosił w naszym kraju odpowiednio 7,1% w roku akademickim 2021/22 i 8,4% w roku 2022/23. W wartościach bezwzględnych pomiędzy tymi dwoma latami odnotowano wzrost liczby cudzoziemców aż o ok. 16 000 osób – do poziomu ponad 102 000 osób w roku akademickim 2022/23 – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji. – Jestem informatykiem, więc cieszy mnie fakt, że jednym z najpopularniejszych kierunków wśród cudzoziemców studiujących w Polsce jest informatyka. W przypadku tego kierunku wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania względem poprzedniego okresu – aż o 3 500 osób. Bardzo dobrze to świadczy o międzynarodowej renomie polskich uczelni kształcących przyszłych specjalistów z branży IT – dodaje dyrektor OPI.