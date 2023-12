Wyścig po Złoty Indeks Politechniki Krakowskiej. Konkurs dla maturzystów, a w nim do zdobycia dodatkowe punkty w rekrutacji Małgorzata Mrowiec

Ruszyła już elektroniczna rejestracja do 9. edycji ogólnopolskiego konkursu "O Złoty Indeks PK", kierowanego do uczniów szkół średnich, którzy w 2024 roku przystąpią do egzaminu dojrzałości. Uczestnicy mają szansę na zdobycie dodatkowych punktów w rekrutacji na Politechnikę Krakowską - w tym m.in. na studia na kierunku informatyka czy architektura. Rywalizacja będzie odbywać się w czterech dyscyplinach: matematyka, chemia, informatyka oraz predyspozycje architektoniczne.