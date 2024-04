Dwa groźne wypadki w Krakowie. Są osoby ranne Piotr Rąpalski

W poniedziałek doszło do dwóch groźnych wypadków na ulicach Krakowa. Najpierw na ul. Kocmyrzowskiej, w kierunku Kocmyrzowa, doszło do dachowania samochodu osobowego. Tu nie było poszkodowanych. Kilka godzin później - ul. Pychowicka doszło do zderzenia dwóch pojazdów, są osoby poszkodowane służby pracują na miejscu zdarzenia. Występują utrudnienia w ruchu drogowym.