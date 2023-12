Dwa oszustwa internetowe w powiecie brzeskim jednego dnia: na pracownika banku i "na BLIK". Policja apeluje o ostrożność

Oszuści, podając się za pracowników banku, przekonali we wtorek 12.12 mieszkańca powiatu brzeskiego, że jego pieniądze na koncie są zagrożone i musi je szybko przekazać w "bezpieczne" miejsce. 48-latek stracił w ten sposób kilka tysięcy złotych. Tego samego dnia w powiecie brzeskim doszło do oszustwa metodą "na BLIK".

Oszustwo na pracownika banku w powiecie brzeskim, 12.12.2023

We wtorek 12 grudnia 2023 do brzeskich policjantów zgłosił się 48-letni mieszkaniec powiatu brzeskiego, który stracił swoje oszczędności, bo uwierzył w historię opowiedzianą mu przez oszustów. Kwota nie była tym razem wysoka, bo chodziło o kilka tysięcy złotych, ale policja ostrzega przed podobnymi sytuacjami. 48-latek relacjonował, że odebrał telefon od kobiety podającej się za pracownika banku. Ta przekonywała go, że ktoś usiłował ukraść z jego konta pieniądze. Poinformowała również, że zatrzymywani są oszuści okradający w ten sposób mieszkańców. - Poinstruowała, aby wypłacić pieniądze z konta i wpłacić je wpłatomatem. Mężczyzna rozmawiał z jeszcze jedną oszustką podającą się za pracownika banku, a następnie odebrał telefon od mężczyzny podającego się za prokuratora. Pokrzywdzony po sprawdzeniu w internecie numerów telefonów, z których wykonywane były do niego połączenia, uwierzył, że rozmawia z pracownikiem banku, po czym kilka tysięcy złotych przelał wpłatomatem - relacjonuje Ewelina Buda, rzeczniczka brzeskiej komendy.

Policja przypomina, że jest wiele sposobów, metod i form działania przestępców. Wykorzystują oni zaufanie osób w różnym wieku i wprowadzają je w błąd. Cel mają tylko jeden - wyłudzić jak najwięcej pieniędzy, często oszczędności całego życia. - W tym przypadku oszuści wykorzystali metodę tzw. spoofingu. Spoofing telefoniczny to nic innego, jak oszustwo polegające na podszywaniu się sprawcy pod inne numery, by móc udawać jakąś instytucję. Dlatego też każdą telefoniczną prośbę o przesłanie pieniędzy lub podanie danych do konta bankowego powinno się traktować jako próbę oszustwa. Najlepiej w takiej sytuacji rozłączyć się i samemu zadzwonić na infolinię banku lub pojechać do placówki bankowej, gdzie należy przekazać informację o otrzymanym połączeniu - dodaje Ewelina Buda.

Nie należy również podawać żadnych danych osobowych oraz kodów autoryzacyjnych.

Oszustwo metodą "na BLIK" w powiecie brzeskim, 12.12.2023

Tego samego dnia, 12.12.2023 do policjantów w Brzesku zgłosiła się kobieta, której wyłudzone dane do logowania się na jednym z portali społecznościowych zostały wykorzystane do oszustwa metodą "na BLIK". Kobieta jakiś czas temu chciała obejrzeć zamieszczony w sieci film o rzekomym uprowadzeniu dziecka, do którego miało dojść w Brzesku.

- Po kliknięciu linku podała dane do logowania na jednym z portali społecznościowych, dzięki temu oszust wysłał z jej konta prośbę do członka jej rodziny z prośbą o opłacenie paczki BLIK-iem. Niczego nieświadomy członek rodziny wysłał kody BLIK, dając się oszukać na kwotę ponad tysiąca złotych - relacjonuje rzeczniczka brzeskiej policji. Policjanci apelują, aby zachować szczególną ostrożność w sieci. Pamiętajmy, aby nie otwierać podejrzanych linków, a już na pewno nie podawać jakichkolwiek danych mogących umożliwić oszustom logowanie się na naszym koncie w portalu społecznościowym. - Pamiętajmy, gdy otrzymujemy prośbę o wygenerowanie kodu BLIK, nie działajmy pochopnie. Sprawdźmy najpierw czy osoba, która do nas napisała lub zadzwoniła, rzeczywiście jest tą, za którą się podaje. Jeśli otrzymamy od znajomego prośbę o przelew za pomocą BLIK-a lub o przekazanie kodu BLIK - zadzwońmy do tej osoby i potwierdźmy jej prośbę. Pomoże to nam uniknąć nieprzyjemności. Zadbajmy również o prawidłowe zabezpieczanie swoich danych osobowych, haseł i numerów dostępowych do portali i komunikatorów.

Należy przede wszystkim dobrze zabezpieczyć dostęp do konta na portalu społecznościowym, wykorzystując w tym celu dwuskładnikowe uwierzytelnienie logowania. Trzeba również pamiętać o wylogowaniu się z konta po zakończeniu użytkowania.

Wirtualna strzelnica w I LO w Bochni

Masz informacje? Nasza Redakcja czeka na #SYGNAŁ Kontakt z naszą redakcją

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!