Dwaj prezydenci w Wieliczce. Andrzej Duda oglądał, jak wygląda postcovidowa rehabilitacja. Rafał Trzaskowski namawiał młodych do aktywności

- Sądzę, że można twardo powiedzieć, że sytuacja w Zjednoczonej Prawicy jest stabilna. Zresztą apelowałem o to kilka tygodni temu i jak widać doszło do porozumienia między liderami. Normalne wybory mamy w 2023 roku i wierzę w to, że reguły demokracji będą funkcjonowały i dojdziemy do tych wyborów. Dla rządu, dla większości parlamentarnej to jest wielkie zadanie dzisiaj wyprowadzenia Polski z kryzysu, w jakim się znalazła w związku z pandemią koronawirusa. A ogłoszony właśnie program nowy "Polski Ład” i cały szereg bardzo ciekawych elementów, stanowią w jakimś sensie wypełnienie, kontynuację tego, co ja zapowiadałem w moim planie, rok temu, w czasie wyborów prezydenckich - mówił Andrzej Duda.