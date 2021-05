Andrzej Duda w uzdrowisku w Wieliczce. Prezydent przyglądał się zajęciom rehabilitacyjnym pacjentów po COVID 19

Prezydent podczas wizyty w Wieliczce przyglądał się zajęciom fizjoterapeutycznym dla pacjentów po przejściu COVID19. - Z jednej strony to są zajęcia terapeutyczne, a z drugiej to niezwykłe wielickie powietrze przesycone jodem sprzyja leczeniu wszelkich chorób układu oddechowego. Dzisiaj mogłem zobaczyć w jakich warunkach są prowadzone zajęcia rehabilitacyjne. Pacjenci potwierdzili, że te zajęcia przynoszą im dużą ulgę, dzięki czemu szybciej wracają do sił - mówił prezydent Polski.