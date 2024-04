Dwóch dilerów narkotyków zatrzymanych w Krakowie. Mężczyznom grozi długa odsiadka

- Podczas interwencji, zarówno 21-latek oraz 32-latek zachowywali się nerwowo, co dodatkowo utwierdziło policjantów w przekonaniu, że mężczyźni mogą posiadać środki odurzające. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze wraz z psem tropiącym, który natychmiast wskazał miejsca ukrycia narkotyków. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Do policyjnej jednostki trafiły również wszystkie zatrzymane substancje i przedmioty zabezpieczone w trakcie przeszukania. Po zważeniu i zbadaniu substancji testerami narkotykowymi okazało się, że są to blisko 2 kg marihuany, 200 gramów mefedronu, 240 gramów amfetaminy oraz waga elektroniczna, młynek oraz pakowarki próżniowe - wylicza policja.