Dzień Nauczyciela 2021. Kiedy wypada Dzień Edukacji Narodowej w Polsce? Czy jest on wolny od zajęć? [DATA]

Dzień Nauczyciela, czyli Dzień Edukacji Narodowej, wypada co roku 14 października . W tym roku będzie to czwartek .

Czy Dzień Nauczyciela 2019 jest wolny?

Co roku wiele osób, a zwłaszcza uczniów, zadaje sobie pytanie, czy 14 października, czyli w Dzień Edukacji Narodowej, trzeba iść do szkoły. Tego dnia zajęcia dydaktyczne odbywają się bez żadnych zmian. Oznacza to, że uczniowie mają obowiązek uczestnictwa w lekcjach.

Dzień Nauczyciela na świecie [DATY]

Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości państw na świecie. Poniżej przedstawiamy daty Dnia Nauczyciela w wybranych krajach: