Dziewięć atrakcji turystycznych Olkusza przeszło do drugiego etapu konkursu Turystyczne Skarby Małopolski. Zagłosuj na Srebrne Miasto!

- Bardzo się cieszę, że tak wiele atrakcji turystycznych z naszego terenu zakwalifikowało się do tego konkursu. Serdecznie zachęcam do głosowania, bo to od Państwa głosów zależą wyniki plebiscytu. Sam udział w tym konkursie to świetny sposób na promocję naszych atrakcji i zabytków i z całą pewnością zachęci on wiele osób do odwiedzenia Srebrnego Miasta, do którego gorąco zapraszam. – mówi burmistrz, Roman Piaśnik.