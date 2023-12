Dziki znów zrujnowały boisko sportowe KS Albertus Kraków. Wyrządzone straty są ogromne. Skalę zniszczeń widać po roztopach

Sytuacja znów się powtarza ...

Wówczas koszt remontu boiska przerósł możliwości finansowe klubu, dlatego została założona specjalna Zrzutka na ten cel, dzięki której udało się uzbierać ok. 30 tys. zł.

Następnie przyszły też kolejne przykre wydarzenia. Nie dość, że zwierzęta doprowadziły do tak dużych zniszczeń, to jeszcze ktoś "uprzejmy" kolejny raz pomógł niechcianym gościom i rozciął ogrodzenie, niszcząc je i jednocześnie dewastując nowe zabezpieczenia.

Niestety zaplanowane na 2 grudnia br. doraźne naprawianie murawy musiało zostać odwołane przez trudne warunki atmosferyczne. Planowano w tym dniu odwracać darnie wyrwanej trawy i podsypywać piaskiem zniszczone miejsca: - "Musimy to zrobić, ponieważ na wczesną wiosnę planowane są zabiegi pielęgnacyjne na nasze boisko" - tłumaczył klub.

- Nie wiemy komu przeszkadza, że na naszym boisku swoje marzenia spełnia młodzież (nie tylko z naszego klubu) i dorośli, ale apelujemy i prosimy o nie niszczenia naszego ogrodzenia ponieważ wejście dzików na naszą murawę powoduje ogromne koszty - apelował klub.

Niestety, ale to co było wówczas widać, to był zaledwie wierzchołek góry lodowej. Roztopy, które rozpoczęły się w minionych dniach pokazały prawdziwy ogrom strat.

Klub podkreśla, że wielokrotnie prosił Urząd Miasta Krakowa i odpowiednie służby o interwencję, jednak takowej się nie doczekał. Przesłaliśmy zatem pytania do UMK w tej sprawie.