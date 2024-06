Dziś zmiana ruchu na zakopiance, sporo remontów w Krakowie i wielkie korki

Zmiany na zakopiance

Skomplikowane prace na ul. Stelmachów coraz bardziej zaawansowane

Ostatecznie rejon tych ulic zmieni się diametralnie, pojawi się jezdnia, obustronne chodniki, a obszar ul. Piaskowej i Chełmońskiego połączy rondo.

Mieszkańcy, którzy chcą wziąć udział w naradach, które odbywają się co tydzień na terenie placu budowy, zapraszamy do kontaktu mailowego: [email protected] lub [email protected].

Zadanie realizujemy wspólnie z Wodociągami Miasta Krakowa SA. Koszt inwestycji to ok. 36,2 mln zł (w tym: Zarząd Dróg Miasta Krakowa ok. 30,8 mln zł, Wodociągi Miasta Krakowa ok. 5,4 mln zł). Umowny termin zakończenia inwestycji to czerwiec przyszłego roku.