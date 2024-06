Pęczniejące skały problemem w tunelu Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Będzie remont i wyłączenie odcinka w wakacje

Wczoraj w czasie ulewy w Krakowie mieszkańcy Krakowa zobaczyli zalane przejście i przejazd pod wiaduktem przy Trasie Łagiewnickiej. Urzędnicy odpowiedzieli, że to tak ma być, że służą do przyjęcia nadmiaru wody. Sporo było z tego śmiechu, ale woda to nie największy problem Trasy Łagiewnickiej. Niemal od początku jej użytkowania, problemem są... pęczniejące skały gipsowe i iłowe w tunelu, którym jeżdżą samochody. Według ekspertyzy, na którą czekaliśmy miesiące, skały te już nie fałdują jezdni, ale potrzebne jest jej wyrównanie. Zapowiada się więc remont i utrudnienia w ruchu. W wakacje.

Zalane przejście podziemne w Krakowie przy Trasie Łagiewnickiej

O problemie pisaliśmy w grudniu 2023 roku. "Na Trasie Łagiewnickiej w Krakowie, po wyjeździe z tunelu w rejonie przecięcia trasy z ulicą Zakopiańską... odkształciła się jezdnia. I nie jest to łatwa sprawa do naprawy. Wprowadzono ograniczenie prędkości do 50 km/h, ale szybko zmieniono na 40 km/h, aby samochody nie wybijały się w górę na "hopce" niczym Adam Małysz na skoczni, szczególnie w zimie. Taki sam przypadek mieliśmy jakiś czas temu na głównej ulicy Ruczaju. Kiedy droga w tunelu Trasy Łagiewnickiej zostanie naprawiona? Na razie trwają... obserwacje."

W końcu doczekaliśmy się wyników obserwacji. Pomiary geodezyjne trwały rok, zgodnie z wytycznymi z ekspertyzy technicznej. "W celu określenia propagacji odkształceń". - W wyniku przeprowadzonych obserwacji oraz z uwagi na fakt, iż w okresie od stycznia do maja bieżącego roku nie zaobserwowano przyrostu odkształceń, wykonawca przystąpił do opracowania projektu technologicznego przywrócenia równości podłużnej - informuje spółka Trasa Łagiewnicka.

Prace naprawcze według tego projektu planowane są, by za bardzo nie utrudniać życia kierowcom, na wakacje i mają rozpocząć się po zakończeniu roku szkolnego. Wyłączony zostanie odcinek jezdni południowej, pod wiaduktem w ciągu Trasy Łagiewnickiej. Na całym odcinku do zakończenia prac będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Po remoncie mają na zawsze skończyć się zamknięcia awaryjne tunelu czy też wprowadzanie ograniczeń prędkości. Przypomnijmy, że Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstała na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Koszt inwestycji to ok. 1,2 mld zł. Została otwarta w 2022 roku.

Trasa Łagiewnicka korytem rzeki?

Przypomnijmy, że w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej przełożono rzekę Wilgę do nowego koryta na odcinku ok. 550 metrów. Dzięki temu było można dokończyć budowę jednego z tuneli i wykonać łącznicę ul. Zakopiańskiej z nową drogą.

W czasie ostatniej ulewy rzeka wróciła na swoje miejsce. Woda zalała chodnik i ścieżkę rowerową w przejściu Łagiewnicka - Zakopiańska. Na komentarze internautów nie trzeba było długo czekać. "Kraków: Wylejmy morze betonu, wytnijmy 3000 drzew, przełóżmy bieg rzeki i mówmy, że to zabezpieczenie powodziowe. Brawo dla was ! Świetny pomysł!"

"Wszystko gra kasa się zgadza... tylko ta woda niepotrzebna"

"Ależ kosmiczny PR. Nawet zalanie przejścia dla pieszych i rowerów jest sukcesem. Wilga - Trasa Łagiewnicka już chyba 3:0"

"przynajmniej teraz rozumiem prawdziwy sens Trasy Łagiewnickiej... Dotąd myślałem, że chodzi tylko o zmniejszenie przepustowości Zakopiańskiej..."

"trwają intensywne przygotowania do otwarcia Trasy Łagiewnickiej dla ruchu łodzi podwodnych." Oczywiście pojawiły się też słowa wytłumaczenia przedstawiciele Spółki Trasa Łagiewnicka, Krzysztofa Migdała: "Intensywne opady deszczu powodujące liczne podtopienia na terenie Krakowa, nie zagroziły Trasie Łagiewnickiej. System odprowadzenia wód oparty o dwie przepompownie zapewnił sprawne odprowadzenie wód z tuneli drogowych i tunelu tramwajowego.

Opady te spowodowały jednak znaczne podniesienie poziomu rzeki Wilgi. Wymuszając tym samym konieczność czasowego zamknięcia przejścia pod ul. Zakopiańską. Przejście to jest częścią systemu przeciwpowodziowego, zaprojektowanego tak, aby w przypadku podniesienia się poziomu wody, przejście mogło funkcjonować jako dodatkowe koryto rzeki. Dzięki temu mechanizmowi zapobiega się piętrzeniu wody przed ulicą Zakopiańską i ograniczenie ryzyko powstania podtopień. Po ustąpieniu wód i przeprowadzeniu niezbędnych prac czyszczących, przejście zostanie ponownie udostępnione do użytku publicznego. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco." Co robić gdy w samolocie zatyka nam uszy?

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!