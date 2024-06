Korki i remonty w Krakowie. Remont torowiska na rondzie Mogilskim. Tramwaje nie jadą na rondo Grzegórzeckie

Remont na Rondzie Mogilskim

Postępuje budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic. Sprawa duże utrudnienia kierowcom w rejonie ronda Polsadu i Młyńskiego. A niedługo zacznie doskwierać pasażerom komunikacji w Krakowie, gdy na…

Kosz prac to ok. 5 mln zł.

Roboty są kontynuacją prac serwisowych realizowanych w tamtym roku na rondzie Mogilskim. Potrwają do 14 lipca.

Powstaje chodnik na ul. Bogucianka

W poniedziałek, 10 czerwca br., ok. godz. 07.00 ul. Bogucianka zostanie zamknięta dla ruchu ogólnego – od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską i Bolesława Śmiałego do skrzyżowania z ul. Walgierza Wdałego. Podczas tego etapu, wykonawca przystąpi do prac związanych z przebudową uzbrojenia terenu oraz elementów pasa drogowego. Z zamkniętego fragmentu będą mogły korzystać pojazdy budowy oraz mieszkańcy posesji zlokalizowanych wzdłuż zajętego odcinka drogi. Na terenie robót utrzymany zostanie ciąg pieszy.

Objazdy dla ruchu kołowego poprowadzone zostaną: Bolesława Śmiałego, autostradą A-4, Skotnicką, obwodnicą – DK 44 oraz Tyniecką. Dla rowerzystów: Zakleśnie, Obrony Tyńca, Bolesława Śmiałego.

W związku z pracami, zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – szczegóły pojawią się na stronie Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Przystanki autobusowe Tyniec przeniesione zostaną w tymczasową lokalizację – w rejon budynku nr 1.