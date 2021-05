Egzamin ósmoklasisty 2021 MATEMATYKA - arkusz CKE i odpowiedzi. Jakie zadania były na egzaminie 8-klasisty? 26.05

Egzamin ósmoklasisty 2021 ANGIELSKI. Jakie będą pytania? Opublikujemy arkusz oraz odpowiedzi

W czwartek uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z j. obcego. Największa grupa ósmoklasistów (96,66 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Przypominamy, że w dniu egzaminu ok. godz. 13 opublikujemy arkusz oraz przykładowe odpowiedzi.