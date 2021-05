Egzamin ósmoklasisty 2021 POLSKI. Na rozprawce był "Pan Tadeusz". Odpowiedzi i arkusze CKE z testu 8-klasisty z języka polskiego 25.05.21

We wtorek 25 maja do egzaminu ósmoklasisty w Małopolsce przystąpiło ponad 32 tys. uczniów

We wtorek 25 maja do egzaminu ósmoklasisty w Małopolsce przystąpiło ponad 32 tys. uczniów. Ze względu na nauczanie zdalne podczas pandemii tegoroczne zadania będą nieco łatwiejsze. Pierwszego dnia młodzież zmagała z językiem polskim, w środę zmierzy się z matematyką, a trzeciego dnia z językiem obcym. Już wiadomo, że tematem rozprawki był "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Pamiętajcie, że w dniu egzaminu ok. godz. 13 znajdziecie na naszej stronie arkusz z zadaniami.

Egzamin ósmoklasisty 2021. "Egzamin był łatwiejszy niż próbny" W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka przy al. Kijowskiej do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło ok. 60 uczniów. Jedną z nich była Kamila Jurkowska z klasy 8 A, która przyznaje, że do egzaminu podeszła bez stresu. - Mam wrażenie, że egzamin był łatwiejszy niż próbny. Z lektur był Pan Tadeusz, a potem trzeba było napisać rozprawkę o tym jak wydarzenie wpływają na nas i jak nas zmieniają. Odwołałam się do trzech lektur: Opowieść wigilijna, Mały książę i Stary człowiek i morze. Myślę, że dobrze mi poszło – mówi Kamila. Magdalena Mazur, dyrektor szkoły zapewnia, że pierwszy dzień egzaminów przeszedł bezproblemowo, choć nie obyło się bez emocji. - Widać było po niektórych uczniach, że trochę się stresują. Po oddaniu prac nie wszyscy byli zadowolenie z tego co napisali, ale myślę, że to efekt emocji i kiedy zaczną analizować na chłodno swoją pracę, okaże się, że nie było tak źle – mówi Magdalena Mazur.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Goszczyńskiego do egzaminu przystąpiła jedna klasa składająca się z 25 uczniów. Julia Wiśniowska, przyznaje, że nie udało jej się do końca pokonać stresu. - Z tego co widziałam lektura niektórym moim kolegom i koleżankom sprawiła problemy. Ja myślę, że wypracowanie poszło mi dobrze. Teraz czekamy na wyniki - mówi Julia. Anna Igar-Makowska, wicedyrektor placówki przyznaje, że część uczniów wychodziła z egzaminu w emocjach. - Z jednej strony byli zadowoleni, a z drugiej mówili, że nie do końca. Teraz muszą odpocząć, żeby jutro na spokojnie podejść do zadań z matematyki – mówi Anna Igar-Makowska.

Egzaminy ósmoklasisty 2021: z CKE: Harmonogram i terminy Język polski - 25 maja 2021 r. (wtorek) - godz. 9

Matematyka - 26 maja 2021 r. (środa) - godz. 9

Język obcy nowożytny - 27 maja 2021 r. (czwartek) - godz. 9

- Największa grupa ósmoklasistów ( 96,66 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskie go . Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 2,92 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,42 proc. ósmoklasistów - mówi dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Nowa formuła egzaminu ósmoklasisty 2021 Podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty zmniejszono wymagania edukacyjne: Zmniejszona liczby zadań w arkuszu tak, by maksymalna liczba punktów wynosiła 45, a nie jak dotychczas 50 (za pierwszą część arkusza, czyli zadania do tekstów źródłowych, uczeń będzie mógł zdobyć 25 punktów, a za wypracowanie - jak dotychczas - 20 punktów).

Z wymagań egzaminacyjnych wykreślono lektury obowiązkowe: „Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego, "Artystę" Sławomira Mrożka oraz „Ziele na kraterze" i "Tędy i owędy" Melchiora Wańkowicza. Lektury te nadal są ujęte w podstawie programowej, warto je zatem znać, ponieważ uczeń może się do nich odwoływać na egzaminie.

Ograniczona liczba form wypowiedzi pisemnej, które mogą się pojawić w wypracowaniu - do wyboru w arkuszu pojawi się rozprawka lub opowiadanie twórcze.

W tematach wypracowań nie pojawią się nawiązania do konkretnych utworów - w tym zakresie uczeń będzie mógł wybrać utwory samodzielnie (także będzie mógł się odwołać do wspomnianych wyżej lektur obowiązkowych usuniętych z wymagań).

Nie będzie wymagana znajomość wielu pojęć i terminów z zakresu teorii literatury, środków stylistycznych i językowych.

Wyniki majowego egzaminu ósmoklasisty uczniowie poznają 2 lipca 2021 r. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty otrzymają 9 lipca 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty 2021. Reżim sanitarny Z uwagi na pandemię egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w szkołach w ścisłym reżimie sanitarnym. Wytycznych jest wiele. Wśród nich np. zapis, że na egzaminie ósmoklasisty każdy uczeń powinien korzystać z własnych przyborów. Uczniowie wchodzą do szkół różnymi wejściami i dezynfekują ręce. Czekając na wejście do szkoły lub sali, w której przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, młodzież zachowuje odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz ma zakryte usta i nos. Noszenie maseczek obowiązuje na terenie całej szkoły. Uczniowie będą mogli je zdjąć dopiero po zajęciu miejsc w sali.

