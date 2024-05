Egzamin ósmoklasisty 2024: język polski. Arkusz CKE i odpowiedzi. Wśród lektur "Kamienie na szaniec". Mamy komentarze uczniów

​Co było na egzaminie ósmoklasisty i jak im poszło?

- Ciężko dzisiaj było. Jak widać wyszedłem po godzinie, ale nie wiem czy dobrze mi poszło. W sumie też nie uczyłem się zbyt dużo do tego egzaminu. Pojawiły się lektury, które nie do końca znałem. Mimo wszystko wydaje mi się, że nie napisałem najgorzej - mówi nam Bogdan.

- Co prawda najmocniej czuję się z matematyki, jednak myślę, że dzisiaj poszło mi dobrze, a nawet super. Lektura, która się dzisiaj pojawiła to "Kamienie na szaniec", więc nie jest to zaskakujące, bo to jedna z podstawowych lektur. Bardzo dużo się uczyłam do tych egzaminów. Dzisiaj jestem zadowolona - dodaje Sofiia.

Z kolei Janek mówi nam, że nie takiej lektury się spodziewał: Bardzo dobrze czytało mi się "Dziady" i to ich spodziewałem się dzisiaj na teście. Niestety padło na "Kamienie na szaniec". Co do kolejnych dni ... nie mam wielkich obaw. Bardzo dużo sie uczyłem. Przed matematyką też się bardzo nie denerwuje. Z kolei angielski znam bardzo dobrze, więc obstawiam, że 90 procent spokojnie będę miał - podsumowuje.