Estakada w Chrzanowie 11 lat temu zmieniła wygląd miasta. Kiedyś był tam salon daewoo. Zobacz, jak wcześniej wyglądała DK 79 Sławomir Bromboszcz

Estakada w Chrzanowie nad DK 79 powstała 11 lat temu i zmieniła wygląd wjazdu do miasta. Efektowny most podświetlany nocą stał się jedną z wizytówek Chrzanowa. Kierowcy po raz pierwszy pojechali nim pod koniec września 2013 roku. Zobacz, jak obecnie oraz przed budową estakady wyglądało to miejsce.