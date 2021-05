Fellini, Krafftówna, Karavan. Filmy o artystach na Krakowskim Festiwalu Filmowym

„Zawsze była we mnie ciekawość, żeby zajrzeć dalej” – wyznaje Barbara Krafftówna w dokumencie Macieja Kowalewskiego i Piotra Konstantinowa. Film zaprasza widzów do odwiedzenia jej magicznej krainy, którą zamieszkują duchy przeszłości, Starsi Panowie, niezapomniane kreacje teatralne, serialowe i filmowe. Bohaterka snuje intymną opowieść, w której bogate doświadczenia kobiety i artystki spotykają się z wiecznie żywą wyobraźnią dziewczynki, a jej własne słowa przenikają się z fragmentami ról. Film "Krafftówna w krainie czarów" zostanie wyświetlony jeszcze dziś, 4 czerwca, o godz. 18 w kinie Agrafka.

Również w klimacie dalekowschodnim pozostawi widzów film "Wojna sztuk" Tommy'ego Gulliksena. To dokument, który opowiada o międzykulturowym projekcie kilkoro artystów z Chin i krajów Europy Zachodniej, którzy trafiają do stolicy Korei Północnej, żeby zaprezentować tamtejszym twórcom swoje dzieła, a każdy ich krok jest uważnie śledzony, a plany ulegają ciągłym modyfikacjom ze strony gospodarzy. Mimo wszystko podejmują próbę przekonania północnokoreańskich artystów do sztuki, która w ich kraju nie istnieje. Dokument będzie można zobaczyć w sobotę, 5 czerwca, o godz. 15.30 w Kinie Pod Baranami.

Poza kinami studyjnymi filmy podejmujące temat sztuki zostaną wyświetlone również w sieci. W ramach kina online KFF w piątek o godz. 18 w podróż po planie największych filmów Federica Felliniego i na sentymentalne spotkanie z jego przyjaciółmi zabierze "Fellinopolis" w reż. Silvii Giulietti. Natomiast o godz. 22 będzie można zobaczyć portret izraelskiego rzeźbiarza światowej sławy, znanego z monumentalnych realizacji w przestrzeniach publicznych, czyli "Dani Karavan. Bez taryfy ulgowej" Baraka Heymanna.