Friz i jego Ekipa odwiedzili Energylandię. Otwarto nową strefę Aqualantis. Nowe roller coastery są niesamowite [FOTO, WIDEO] AKTUALIZACJA

Friz i jego Ekipa odwiedzili Energylandię. Otwarto nową strefę Aqualantis. Nowe roller coastery są niesamowite

Otwarcie nowej strefy przyciągnęło do Energylandii setki gości. Wielu z nich przyjechało tu specjalne po to, by na żywo zobaczyć Friza i jego Ekipę. Idol dzieci i nastolatków spotkał się ze swoimi fanami i pozował do zdjęć. Jego wizyta w parku rozrywki nie była przypadkowa. Ekipa i Energylandia nawiązały współpracę, której efektem jest rollercoaster Ekipa Light Explorers. Jest to rodzinny boomerang roller coaster, czyli kolejka, która jedzie po torze w jedną stronę, a następnie wraca tyłem do kierunku jazdy. Tuż obok rollercoastera znajdzie się strefa chillu Ekipy.