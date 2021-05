Fryzura na zapałkę! Wyjątkowe włosy dla odważnych pań. Zobacz 10 najlepszych stylizacji

Tarnowianka powalczy o koronę piękności na Wyspach Brytyjskich

Patrycja Smola z Tarnowa dostała się do finału Miss Polski UK&IRELAND 2021 i już w lipcu będzie miała okazję walczyć o koronę. Już dziś rozpoczynają się głosowania online do tytułu Miss Internetu - głosować można codziennie do 1 lipca, na oficjalnej stronie www.misspolski.uk. Małopolanka liczy na wsparcie regionu. Głosować można też w formie lajków pod zdjęciami udostępnianymi na Facebooku i Instagramie @misspolskiuk.