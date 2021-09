Funkcjonariusze z Olkusza promują bezpieczeństwo w szkołach. Policyjna akcja "Bezpieczna Droga do Szkoły" [ZDJĘCIA]

W działania związane z akcją są zaangażowani profilaktycy i dzielnicowi, a także wszyscy policjanci z wydziału ruchu drogowego, którzy w pobliżu przejść dla pieszych czuwają nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Ważnym elementem akcji Bezpieczna Droga do Szkoły jest edukacja dzieci i młodzieży, a w szczególności propagowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Aby najmłodsi wiedzieli, jakich zasad należy przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć do szkoły i domu, dzielnicowi i policjanci zajmujący się profilaktyką, odwiedzają szkoły i rozmawiają z najmłodszymi uczniami o bezpiecznych zrachowaniach na drodze, zachęcając ich do korzystania z elementów odblaskowych - informuje Katarzyna Matras, oficer prasowy KPP w Olkuszu