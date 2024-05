Gałka muszkatołowa, lubczyk, estragon, kmin rzymski, cząber i jałowiec, czyli moc przypraw [PORADNIK]

Gałka muszkatołowa

Lubczyk

fot. pixabay

Lubczyk - ma intensywny korzenny, lekko cytrynowy aromat i ostry, nieco palący smak. Polecany jest do przyrządzania sosów i potraw z warzyw. Świetnie pasuje także do dań z ryżu, mięsa drobiowego i wołowego. To fantastyczny dodatek do zup - niedzielny rosół nabierze niepowtarzalnego aromatu, jeśli pod koniec gotowania dodamy do niego garść lubczyku.

Estragon – charakteryzuje się specyficznym słodkawym zapachem i korzenno ziołowym smakiem. Niezbędny składnik białego octu winnego. Znakomicie komponuje się z rybami i warzywami. Stosowany do białych mięs, twarogów, farszów, masła ziołowego oraz do świeżych sałatek warzywnych. Stanowi niezbędny dodatek do sosu tatarskiego. Uważany jest za niezastąpiony składnik kiszonek warzywnych, szczególnie z ogórków.