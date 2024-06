Gazpacho, makaron z pieczonymi warzywami i zielona shakshuka, czyli lekkie dania, idealne na lato [PRZEPISY]

Zanim zaczniemy cieszyć się pysznymi daniami, powinniśmy zadbać o wszystkie szczegóły – od zakupu świeżych produktów, po proces ich przygotowania. Przy przyrządzaniu dań, takich jak gazpacho, makaron z pieczonymi warzywami czy zielona shakshuka, istotną rolę odgrywają akcesoria kuchenne. Ostre noże pozwolą na szybkie i precyzyjne pokrojenie warzyw. Do soczystych pomidorów przyda się małe ostrze z ząbkowaną krawędzią, które świetnie poradzi sobie też z ogórkiem czy papryką. Przy ziołach pomocny będzie nieduży nóż z gładką krawędzią. Natomiast do większych warzyw, jak np. cukinia, warto użyć noża Santoku lub noża do porcjowania z dłuższym ostrzem.

Poniżej przedstawiamy trzy przepisy przygotowane przez Izabelę Kapis we współpracy z marką Victorinox. Dzięki nim przypomnisz sobie, za co uwielbiasz warzywa.