Menu na upały. Co jeść, gdy żar leje się z nieba? Przepisy na szybkie dania na lato

Co jeść gdy za oknem upał? Zobacz nasze propozycje na dania obiadowe do przygotowania w kilka chwil.

Gdy za oknem żar leje się z nieba, nie mamy ochoty spędzać czasu w kuchni. Co jeść gdy jest gorąco? Pyszne chłodniki to tylko początek. Zobacz przepisy na szybkie dania na lato. Do przygotowania w kilka chwil.

Menu na upały. Co jeść, gdy żar leje się z nieba? Zebraliśmy dla Was przepisy na szybkie dania obiadowe:

Chłodnik z botwinki z dodatkiem rzodkiewki i ogórka

Krem brokułowo-cukiniowy

Tortellini z mięsem i warzywami

Pieczony kalafior na ostro

Szybka zapiekanka warzywna z kurczakiem

Wegetariańska miska mocy z kaszą jęczmienną

Cukinia faszerowana tuńczykiem

Proste łazanki z kapustą i pieczarkami

Chłodnik z botwinki z dodatkiem rzodkiewki i ogórka [PRZEPIS]

Chłodnik z botwinki z dodatkiem rzodkiewki i ogórka. Fot. Violetta Grzelka Składniki dla 6-8 osób pęczek botwinki (ok. 5 średnich buraczków oraz liście z łodygami)

1-2 świeże ogórki

1-2 pęczki rzodkiewek

4 ząbki czosnku

pęczek koperku

1 l jogurtu naturalnego, kefiru lub zsiadłego mleka, do wyboru lub ich mieszanka

przyprawy: sól, pieprz, sok z cytryny

1/2 jajka ugotowanego na twardo na osobę

sok z 1/2 cytryny

Wykonanie

Ugotować jaja na twardo. Młode buraczki odciąć, obrać, umyć i pokroić w drobną kostkę. Łodygi z liśćmi przebrać, zwiędłe liście odrzucić, a pozostałe opłukać dokładnie wodą i drobno posiekać. Następnie zalać wodą w takiej ilości, aby były przykryte - ok 1/2-0.75 litra. Zagotować i pogotować 2-3 minuty; buraczki będą miękkawe, ale półtwarde. Dodać do ugotowanych buraków sok z cytryny, a następnie ostudzić je wstawiając garnek do zimnej wody.

W międzyczasie pokroić w kosteczkę obranego ogórka i umyte rzodkiewki i przełożyć całość do garnka o pojemności ok. 3 l. Dodać przeciśnięty przez praskę, obrany czosnek, a następnie kefir, jogurt lub ich mieszankę oraz ugotowaną, ale schłodzoną botwinkę. Doprawić solą, pieprzem ewentualnie czosnkiem do smaku i wymieszać. Na koniec dodać pęczek posiekanego koperku. Podawać schłodzony z jajkiem ugotowanym na twardo.

Zarówno smak jak i kolor nabierają intensywności po kilku godzinach od przygotowania, stąd warto chłodnik przygotować wcześniej i dobrze schłodzić w lodówce. Najlepszy jest na drugi dzień.

Przepis Violetty Grzelki, autorki bloga Mamucie Przysmaki

Krem brokułowo-cukiniowy [PRZEPIS]

Krem brokułowo-cukiniowy. Fot. Katarzyna Skuta Składniki 300 g cukinii

1/2 małego brokuła

1 por

100 g serka śmietankowego

woda

olej kokosowy do smażenia (lub inny)

sól, pieprz, ostra papryka

Do podania: pieczywo, grzanki lub plaster wędzonego łososia Wykonanie

Pora oczyścić, pokroić cienko, wrzucić na tłuszcz i smażyć aż zmięknie. Dodać pokrojoną w kawałki cukinię (nie obraną) oraz brokuł podzielony na różyczki. Smażyć warzywa razem aż zmiękną. W międzyczasie zagotować wodę. Warzywa zalać wrzątkiem (powinny wystawać ponad poziom wody), przykryć i dusić przez ok. 10 min, od czasu do czasu mieszając. Po tym czasie zmniejszyć ogień do minimum, dodać serek śmietankowy i ogrzewać zupę aż serek się rozpuści. Przyprawić solą, pieprzem oraz papryką. Całość zmiksować na gładki krem.

Jeżeli zupa wyjdzie zbyt płynna, należy ogrzewać ją na malutkim ogniu, bez pokrywki, często mieszając aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji.

Wielbiciele wyraźnych smaków mogą zamienić połowę sera śmietankowego np. na ser z niebieską pleśnią lub inny ulubiony o mocnym smaku.

Zupę podawać z pieczywem, grzankami lub porwanym plastrem wędzonego łososia.

Przepis Katarzyny Skuty

Tortellini z mięsem i warzywami [PRZEPIS]

Tortellini z mięsem i warzywami. Fot. Dorota Wójcicka Składniki 1 opakowanie tortellini z mięsem

1 pierś z kurczaka

10 pieczarek

1 brokuł

50 g żółtego sera

150 ml kremówki

przyprawa do kurczaka

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Tortellini ugotować według przepisu na opakowaniu.

Pierś z kurczaka pokroić w kostkę, posypać przyprawą do kurczaka, wymieszać, usmażyć na oleju.

Pieczarki pokroić na półplasterki, usmażyć na oleju.

Brokuł podzielić na małe różyczki, krótko obgotować w lekko osolonej wodzie (ok. 3-4 minut).

Na dużą patelnię wyłożyć tortellini, dodać kurczaka i pieczarki, wymieszać. Zalać kremówką, zagotować. Doprawić solą i pieprzem. Dodać brokuły, delikatnie wymieszać. Wyłożyć na talerze, posypać żółtym serem startym na drobnej tarce.

Pieczony kalafior na ostro [PRZEPIS]

Pieczony kalafior na ostro. Fot. Andżelika Knop Składniki główka kalafiora

pół łyżeczki ostrej papryki

łyżeczka kurkumy

łyżeczka czosnku w proszku

szczypta mielonego kminku

łyżka suszonego czosnku niedźwiedziego

szczypta pieprzu

szczypta soli

4 łyżki oliwy z oliwek

Wykonanie

Kalafior podzielić na małe różyczki, ugotować w lekko osolonej wodzie, tak aby był al dente. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. W misce wymieszać oliwę z przyprawami, dodać różyczki kalafiora i dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Kalafior umieść na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec ok. 30. minut. Podawać z sosem czosnkowym lub dowolnymi dodatkami.

Przepis Andżeliki Knop

Szybka zapiekanka warzywna z kurczakiem [PRZEPIS]

Szybka zapiekanka warzywna z kurczakiem. Fot. Natalia Nastałek Składniki 2 szklanki ugotowanego makaronu np. świderki

2 opakowania warzyw na patelnię

50 dag sera żółtego

podwójna pierś z kurczaka

sól, pieprz do smaku

tymianek, majeranek, czosnek do smaku

4 łyżki gotowego sosu meksykańskiego

Wykonanie

Warzywa wrzucić na patelnię i smażyć ok. 10 minut, aż zmiękną. Gdy nam się usmażą, przełożyć całość do miski. Następnie pokroić kurczaka w kosteczkę, doprawić solą, pieprzem i smażyć ok. 10 minut.

Gotowego kurczaka przełożyć do warzyw i wszystko wymieszać. Ser żółty zetrzeć na tarce o grubych oczkach – dodać ok. pół szklanki do warzyw i wymieszać. Dodać sos, przyprawy, makaron, dokładnie wymieszać i przełożyć do naczynia żaroodpornego. Posypać serem żółtym i piec około 30 minut pod przykryciem. 10 minut przed końcem pieczenia posypać jeszcze wierzch serem i zapiec do momentu rozpuszczenia się sera.

Przepis Natalii Nastałek

Wegetariańska miska mocy z kaszą jęczmienną [PRZEPIS]

Wegetariańska miska mocy z kaszą jęczmienną. Fot. materiały prasowe Składniki: 1 saszetka kaszy jęczmiennej grubej (np. Halina)

100 g liści szpinaku

2 ząbki czosnku

2 cebulki dymki

kilka sztuk suszonych pomidorów

3 łyżki ziaren słonecznika

3 łyżki ziaren dyni

1 łyżeczka posiekanego rozmarynu

1 łyżeczka posiekanej natki pietruszki

kiełki w dowolnej ilości

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie:

Kaszę ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Ziarna uprażyć na suchej patelni.

Cebulkę, czosnek i pomidory posiekać. Na patelni rozgrzać oliwę. Dodać cebulkę z czosnkiem. Smażyć 30 sekund cały i dodać szpinak, cały czas mieszać. Po minucie dodać pomidory.

Kiedy szpinak się skurczy dodać kaszę, ziarna, zioła, kiełki i odrobinę oleju z pomidorów. Wymieszać i doprawić do smaku.

Cukinia faszerowana tuńczykiem [PRZEPIS]

Cukinia faszerowana tuńczykiem. Fot. materiały prasowe Składniki: tuńczyk w oliwie z oliwek MSC 3x80 g

6 średnich cukinii o podobnym kształcie

1 średnia żółta cebula

50 g startego Parmigiano Reggiano

mały pęczek pietruszki i majeranku

40 g oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia

sól do smaku

Wykonanie

Cukinię gotuj w całości w osolonej wodzie przez około 12 minut, licząc od momentu wrzenia. Wyciągnij ostrożnie warzywo, usuń końcówki i przetnij je wzdłuż na pół. Wydrąż łyżką miąższ i nasiona. Zetrzyj je na tarce.

Posiekaną cebulę podsmaż na złoty kolor, używając oliwy z oliwek. Dodaj miąższ cukinii, pozostaw na kilka minut do wchłonięcia smaków, a następnie zdejmij z ognia. Delikatnie rozgnieć miąższ widelcem, dodaj odsączonego tuńczyka, natkę pietruszki i starty Parmigiano Reggiano. Dokładnie wymieszaj.

Cukinie faszeruj przygotowaną mieszanką i zapiekaj w piekarniku pod grillem przez około 10 minut.

Proste łazanki z kapustą i pieczarkami [PRZEPIS]

Proste łazanki z kapustą i pieczarkami. Fot. Katarzyna Skuta Składniki większa główka białej kapusty

2 cebule

6-8 pieczarek

300 g makaronu świderki

sól, pieprz, kminek mielony

łyżka masła

tłuszcz do smażenia

Wykonanie

Cebulę obrać, pokroić w kostkę, wrzucić do dużego garnka z rozgrzanym tłuszczem i dusić pod przykryciem, aż zmięknie i będzie szklista. Z kapusty zdjąć pierwsze liście, resztę poszatkować. Dodawać partiami do garnka, dusić pod przykryciem, często mieszając (można dodać pół szklanki wody, żeby kapusta nie przywierała).

W międzyczasie rozgrzać masło na patelni, dodać pieczarki i smażyć, aż się zarumienią.

Makaron ugotować zgodnie z przepisem na opakowaniu. Do miękkiej kapusty dodać makaron i pieczarki. Wszystko dokładnie wymieszać, przyprawić solą, pieprzem i kminkiem.

Przepis Katarzyny Skuty

