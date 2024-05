Gdzie będzie można kupić pigułkę "dzień po"? Apteki zgłaszają się do pilotażowego programu. Ile takich miejsc w Krakowie i Małopolsce?

W całym kraju ponad 400 zgłoszonych aptek

W samej Małopolsce na 17 maja zgłoszone są 34 apteki. A w całym województwie funkcjonuje ponad 1,1 tys. aptek. Oznacza to, że w Małopolsce zainteresowanie pilotażem to również około 3 proc. działających aptek.

W Krakowie liczba zgłoszonych aptek do pilotażu również nie jest wygórowana, ponieważ według danych na 14 maja było ich jedynie 10.

Apteki mogą zgłaszać się do pilotażu od początku maja. Głównym założeniem programu jest, by osoby od 15. roku życia, mogły zakupić antykoncepcję awaryjną bez wymaganej dotąd recepty od lekarza. Program zakłada, że może ją wystawić farmaceuta, po wcześniejszym wywiadzie z pacjentką. Program pilotażowy potrwa do 30 czerwca 2026 r.

Koszt zakupu takiej pigułki to ok. 70–135 zł, a NFZ pokrywa koszty związane z wystawieniem recepty przez farmaceutę.