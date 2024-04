Gdzie jest teraz wypadek w Krakowie? (21.04.2024). Śledzimy sytuację na drogach

🚨 Pożar Kościoła Parafialnego w Smardzowicach (gm. Skała) 🚨 W dniu 13.04.2024 roku, w Kościele Parafialnym w Smardzowicach (gm. Skała), podczas prac remontowych doszło do zaprószenia ognia w wieży obiektu. Na miejsce zdarzenia niezwłocznie zadysponowano zastęp z OSP Smardzowice w celu przeprowadzenia rozpoznania.W trakcie jego przebiegu stwierdzono, iż pożarem objęte jest poddasze, wieża kościoła oraz nawa główna. Pierwszy KDR prosi więc o zadysponowanie dodatkowych sił i środków w postaci jednostek: OSP Maszyce, OSP Cianowice, OSP Szczodrkowice oraz drabiny mechanicznej SD-30 z OSP Giebułtów. Po przybyciu na miejsce OSP Maszyce zostały wprowadzone dwie roty do wnętrza obiektu. Po dojeździe OSP Cianowice stworzono punkt medyczny oraz wprowadzono kolejną rotę celem ewakuacji poszkodowanych pracowników. Kolejno z drabiny mechanicznej OSP Giebułtów przystąpiono do natarcia zewnętrznego na dach kościoła. Przybyła na miejsce OSP Szczodrkowice wraz z zastępem gaśniczym GCBA z OSP Maszyce zbudowały magistralę wodną. Po ugaszeniu pożaru, ewakuacji osób poszkodowanych oraz oddymieniu kościoła ćwiczenia zostały zakończone. Tak wyglądał przebieg ćwiczeń, zorganizowanych w sobotę, 13 kwietnia, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z gminy Skała, przy współpracy z OSP Giebułtów oraz JRG-5 Kraków. W zdarzeniu wzięły udział następujące siły i środki: 🚒🚒 OSP Cianowice 328[K]51 GBARt 2.5/16 Mercedes Benz 1222/Metz 327[K]60 SLRt Ford Transit 🚒 OSP Szczodrkowice 328[K]54 GBA 3.5/2 MAN TGM13.290/Stolarczyk 🚒 OSP Smardzowice 338[K]43 SLKw Mercedes Sprinter 🚒 OSP Giebułtów 327[K]65 SCD 30 Iveco/Magirus 🚒🚒🚒🚒 OSP KSRG Maszyce 329[K]13 GBARt 2.5/24 Mercedes Benz Atego 1329/Moto Truck 339[K]68 GCBA 13/46 Steyr 1490/Rosenbauer 339[K]69 SLRR Peugeot Boxer/AutoTech 329[K]Q5 Quad CF Moto 800 🚒 JRG 5 Kraków 305[K]50 SLPGaz Mercedes Benz Sprinter 516 CDI/Team-Concept.