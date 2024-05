Ktoś zniszczył Pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej. Sprawcy grozi kara grzywny i pozbawienia wolności. Na miejscu jest policja

Mieszkańcy osiedla Korczak nie mogli uwierzyć własnym oczom w to, co zobaczyli dzisiejszego poranka. Wszystko wskazuje na to, że minionej nocy z 2 na 3 maja ktoś zniszczył Pomnik Bohaterów Ziemi Gorlickiej, stojący przy ulicy Korczaka w Gorlicach. Wandale użyli najpewniej farby w spreju, którą napisali: "Mamy przeszłość, nie mamy przyszłości" całość oznakowali znakiem klepsydry w okręgu i literami XR. Tym samym znakiem opatrzyli cokół pomnika z każdej strony. Czarną farbą zniszczyli też skrzydła orła, który stanowi centrum budowli.

Takie oznakowanie może wskazywać na związek z dewastacją pomnika przedstawicieli międzynarodowego ruchu aktywistów, którzy buntują się przeciw bierności polityków w walce ze zmianami klimatycznymi. Ich symbol to właśnie klepsydra, a XR jest skrótem od nazwy ruchu - Extinction (wymieranie) Rebellion (bunt, rebelia).

Na miejscu jest już policja. Trwają oględziny miejsca dewastacji, policja zabezpiecza też monitoring, który może pomóc w ustaleniu sprawcy lub sprawców.