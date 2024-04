Gdzie na majówkowy spacer w Krakowie i okolicach? Zobacz TOP 10 tras idealnych na spacer z rodziną Tomasz Bochenek

Majówka 2023 w Krakowie. Gdzie na spacer z rodziną? Jeśli czasem zadajecie sobie to pytanie, to może przydatne okażą się nasze propozycje. Mieliśmy wskazać 10 spacerowych tras w Krakowie i okolicach, ale jak się wczytacie - przekonacie się, że jest ich więcej, bo do tematu podchodziliśmy wielowariantowo.