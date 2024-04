Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 30.04? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w małopolskim 30.04? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w małopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ulica Królikiewicza działki: 500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 501/1, 501/2, 501/3, 501/4

6.05 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Kościuszki 70.

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ulica ul. Wielicka 224, 228 i 230

8.05 od godz. 7:30 do 14:00 Kraków ul. Kościuszki 64, 66, 68.

8.05 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ulica Łagiewnicka 33A

9.05 od godz. 8:00 do 15:00 Kraków ulica Krzyżańskiego 31, 33, Grzepskiego 2

10.05 od godz. 8:00 do 16:00 Nowy Sącz w Nowym Sączu, ulice: Lwowska, numery nieparzyste: od 197 do 211E, Świt, budynki numery: 7, 9 i sąsiednie

6.05 od godz. 8:00 do 12:00 w Nowym Sączu, ulice: Prażmowskiego, numery nieparzyste: od 1 do 5, Lwowska, numery nieparzyste: 131, 133 i od 137 do 145A, parzyste: od 140 do 148, Kaplica Cmentarna i okolice

7.05 od godz. 5:00 do 10:00

w Nowym Sączu, Aleje Wolności, budynek nr 19

8.05 od godz. 7:00 do 12:00 Tarnów Poręba Radlna, DW 977 od szkoły w kierunku Piotrkowic, Rola, Pętla, Czermakówka

8.05 od godz. 8:00 do 15:00 ZBYLITOWSKA GÓRA ULICA SKOTNIK NR 13 I ULICA ZBYLITOWSKICH NR 144, 146, 148

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat bocheński Łapczyca, wieś kierunek Moszczenica oraz droga krajowa. Przysiółki Przyłanki, Machowiec. Sklep Delikatesy Centrum warsztat wulkanizacyjny First Stop oraz okolice

7.05 od godz. 8:00 do 9:00 Łapczyca, wieś kierunek Kościół, przysiółek Błonie

7.05 od godz. 8:00 do 16:00

Łapczyca, wieś kierunek Moszczenica oraz kościół. Przysiółki Przyłanki, Błonie i okolice

8.05 od godz. 8:00 do 9:00 Łapczyca wieś kierunek droga krajowa, Sklep Delikatesy Centrum warsztat wulkanizacyjny First Stop oraz okolice. Przysiółek Machowiec

8.05 od godz. 8:00 do 18:00

Krzeczów, ulica Okulicka, Słoneczna, Pogodna

9.05 od godz. 8:00 do 11:00 Łapczyca, wieś kierunek Moszczenica, przysiółek Przyłanki

16.05 od godz. 8:00 do 10:00 Łomna numery 203 , 212 i dz. 128/1

29.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat brzeski Jasień, ulica Klonowa 50 oraz działki w kierunku ogródków działkowych

7.05 od godz. 10:00 do 15:00 Brzesko , firma IMEX PRZY ULICY SZCZEPANOWSKIEJ

11.05 od godz. 8:00 do 17:00 Brzesko Firma IMEX PRZY ULICY SZCZEPANOWSKIEJ

11.05 od godz. 8:00 do 17:00 Miejscowość GNOJNIK firma PAGEN, Elektrownia fotowoltaiczna Biesiadki

15.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat chrzanowski Wolbrom ulice: Wyzwolenia, Akacjowa, Wąwóz

6.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wolbrom ul. 20- stu Straconych

7.05 od godz. 8:00 do 10:00

Babice ulice: Skłodowskiej Curie 7A

7.05 od godz. 8:00 do 12:30 Wolbrom ulice: Wyzwolenia, Akacjowa, Wąwóz

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bolęcin ulice: Ogrodowa, Podleśna, Pustki, Krakowska,

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Alwernia ul. Lawendowa

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat dąbrowski Laskówka Chorąska - od strony Kobierzyna, Kobierzyn od strony Laskówki Chorąskiej

2.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat gorlicki w Bobowej, ulice: Pławienka, Słonecznikowa, i okolice

6.05 od godz. 8:00 do 14:00

w Gorlicach, ulice,: Paderewskiego, od 3, 6, kolejno do ulicy Andersa i okoliczne, Andersa, ud ulicy 11 Listopada kolejno do numeru 9 i okoliczne, Dmowskiego, od Kościoła kolejno do Andersa i okoliczne

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Bobowa, ulice: Półanki, Świętego Krzyża, początek ulicy 3 Maja.

9.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Bobowa, ulice: Grochowska, Polna numery; 28, 28A, 30, 31, Krótka nr 3 i sąsiednie, Akacjowa 2, 4, 4A, 10 i sąsiednie

9.05 od godz. 11:00 do 14:00 w miejscowości Brzana osiedle Wymysłów, Bruśnik od strony osiedla Wymysłów i okolice.

13.05 od godz. 9:00 do 15:00 w miejscowości Szymbark okolice numeru 48 oraz odbiorca zasilany ze złącza ZK-20963.

14.05 od godz. 9:00 do 12:00

powiat krakowski Szklary Od Jerzmanowic

6.05 od godz. 8:00 do 14:00 Rusocice ul. Bór, Piaskowa, Wrzosowa, Gajowa, Św. Józefa, Św. Rity i okolice w/w ulic

6.05 od godz. 10:00 do 17:00 Szklary Od Jerzmanowic

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Maciejowice Obwód w kierunku szkoły

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 Mogilany ulica Dębowa od 16 do 16F.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Mników od strony Baczyna, Skały, Skałki, Baczyn od strony Mnikowa, Czułów od strony Baczyna, Skały, Potoczek

7.05 od godz. 8:00 do 17:00

Ostrężnica ul. Jana Kazimierza okolice nr 141

7.05 od godz. 9:30 do 14:00 Maciejowice Obwód w kierunku Kapkazy

7.05 od godz. 9:30 do 17:00 Piekary k/Dworu wzdłuż drogi na dole, poniżej piekarni, Na Szlabanie, Sroki, Centrum oraz okolice w/w adresów

7.05 od godz. 15:00 do 17:00

Tropiszów Stacja trafo -"Przymiarki"

8.05 od godz. 8:00 do 13:00 Miłocice, Słomniki ul. Kolejowa, Wiśniowa

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Sobiesęki Podjadle, Minoga 95.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Wołowice Przebińdówka, Wyspa, Karasiówka, Zakracie, Podłężę Pichoniówka,

8.05 od godz. 8:00 do 17:00 Zalas ul. Garncarska, Studzienna, Słoneczna

8.05 od godz. 9:30 do 14:00 Tropiszów Stacja trafo -"Kamienna","Zakopane"

9.05 od godz. 8:00 do 13:00 Przeginia Duchowna Rubinowa 1 - 49 (nr nieparzyste), Brzozowa, Ślaska 36, Wiejska 14, 16, oraz okolice w/w ulic, Rybna Makowa, Chabrowa, Konwaliowa, Dolna 38-60 i 59-69

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 Zadroże od 197 do 208 "Skotnica"

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bolechowice ul. Jurajska, NAd potokiem, Turystyczna, Czyniec, Zielona od skrzyżowania z Jurajską w stronę Kobylan

9.05 od godz. 8:00 do 16:00

Mogilany ulica Podedworze 22-40 i 35-49, Słoneczna 1-11, Południowa 4-18, Mogilańska 48-68A i 61-69.

9.05 od godz. 9:00 do 14:00 Bebło ul. Zachodnia, Malinowa, Sportowa 35 i okolice w/w adresów

9.05 od godz. 10:00 do 17:00 Jerzmanowice ul. Rzemieślnicza 31

10.05 od godz. 8:00 do 14:00 Cholerzyn nr domów: 363, 396, 572

10.05 od godz. 8:00 do 14:00

Wola Radziszowska ulica Zacisze od 16 do 38 , od 25 do 137.

10.05 od godz. 8:00 do 17:00 Dąbrowa Szlachecka ul. Sezamkowa

10.05 od godz. 10:00 do 17:00 Wola Filipowska ul. Podgórska, Pańska, Pasternik

13.05 od godz. 9:30 do 14:00 Rudawa ul. Osiedlowa

14.05 od godz. 9:30 do 14:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 7:00 do 9:00 Zagacie Bańdy, Pod Górkami, Tałachy, Podskale, Kucie, Grzesiaki, Oczkosie, Nowa Wieś Szlachecka od ul. Lisieckiej w kierunku Zagacia, Dąbrowa Szlachecka Kukułówka, Wołowice Podzagacie, Czworak, Podedwór, Skotnia, Karasiówka, Przebińdówka, Krzemiennik, Komalówka, Dziadówka

22.11 od godz. 17:00 do 19:00 powiat limanowski w miejscowości Piekiełko, osiedla: Wektorówka, Koscyrówka w kierunku Tymbarku

6.05 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Limanowa, ul. Jana Pawła II, budynek nr 44, Kopernika, budynek nr 44

6.05 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Piekiełko, osiedla: Duchniki, Kąciki, Jackówka, Wektorówka, Koscyrówka, Kucówka, Ciarachówka i okolice

6.05 od godz. 12:00 do 14:00

w części miejscowości Mstów, osiedle Debina i okolice

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Limanowa ulica Piłsudskiego budynki 46, 48 i sąsiednie.

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Laskowa, osiedle Nowy Świat i okolice

7.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Sączki, Hajdówka i okolice

8.05 od godz. 8:00 do 17:00 na granicy miejscowości: Tymbark, Zawadka, osiedle Zagórze i okolice

9.05 od godz. 8:00 do 14:00 na granicy miejscowości: Laskowa, Jaworzna, osiedla: Łęg, Niwka i okolice

9.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowościach: Świdnik, budynki numery: 113, 137, 174, Owieczka, osiedle Równia, Mokra Wieś od strony osiedla Równia i okolice

10.05 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Stare Rybie budynki od okolic Wiejskiego Domu Kultury w kierunku Rdzawy i okolice.

10.05 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Owieczka, osiedle Tyrkiel i okolice

10.05 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Mstów budynki od numeru 107 wzdłuż drogi w stronę stacji paliw i okolice szkoły podstawowej.

13.05 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Mstów osiedle Zarzecze, budynki od stacji benzynowej w kierunku miejscowości Jodłownik i okolice.

13.05 od godz. 15:00 do 17:00 w miejscowości Laskowa, osiedla: Równia, Nadole i okolice

14.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Laskowa, osiedla: Sławetówka, Na Górze, Wróble i okolice

15.05 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Laskowa, od strony Kamionki Małej, osiedla: Jabłoniec, Wyrąb oraz okolice piekarni

16.05 od godz. 9:00 do 14:00

na granicy miejscowości: Laskowa, Młynne, osiedla: Bania, Królikówka, Cisowe i okolice

21.05 od godz. 9:00 do 14:00

w miejscowości Rozdziele osiedla: Dział, Adamczyki, w miejscowości Laskowa: Laskowa Górna i okolice.

22.05 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Młynne przysiółek Podlas wraz z okolicznymi, w miejscowości Laskowa przysiółek Załpa od strony Młynnego.

23.05 od godz. 9:00 do 14:30 powiat miechowski Ciągowice ul. Górna 9

6.05 od godz. 8:00 do 12:00 Chruszczobród ul. Ściegiennego, Wypoczynkowa

7.05 od godz. 8:00 do 12:00 powiat myślenicki Myślenice ul. Solidarności od nr 68D w kierunku nr 68C

6.05 od godz. 8:30 do 15:00 Trzebunia kierunek Bieńkówka i kierunek za rzekę

8.05 od godz. 9:00 do 17:00 Zasań kierunek Trzemeśnia, droga główna

9.05 od godz. 11:00 do 16:00 Borzęta Dom Nauczyciela kierunek Myślenice, Borzęta centrum i kierunek Hydrofornia

10.05 od godz. 9:00 do 17:00

Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowości Kurów osiedle Góry w kierunku osiedla Podlesie.

2.05 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowości Piwniczna Zdrój, osiedle łomnickie, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

6.05 od godz. 7:30 do 8:30 część miejscowości Piwniczna Zdrój, osiedle Łomnickie oraz część miejscowości Kokuszka od wyciągu narciarskiego do osiedla Łomnickie

6.05 od godz. 8:00 do 12:00 w Grybowie, ulica Zdrojowa numery 42, 50.

6.05 od godz. 8:00 do 14:00

w części miejscowości Moszczenica Niżna, osiedle Gaj i okolice

6.05 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Piwniczna Zdrój, część osiedli: Zaczerczyk, Świniarki, Lyskowa i okolice.

6.05 od godz. 10:00 do 14:00 w miejscowości Piwniczna Zdrój, osiedle łomnickie, i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

6.05 od godz. 11:30 do 12:30 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowości Krużlowa Wyżna: Tartak, Sklep przysiółki: Równie, Karczemne Niżne, Widomia, Krużlowa Wyżna w kierunku przysiółka Potok i okolice.

7.05 od godz. 8:00 do 11:00 w części miejscowości Zabrzeż, osiedle Równice i okolice.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Lipie: okolice osiedla Kusiówka, Ośrodka Sportowo Wędkarskiego Kolejarz, oraz budynki wzdłuż brzegu w kierunku hotelu Heron.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Korzenna przysiółek Teluszowa i okolice.

7.05 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 14:00 do 15:00 w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 7:00 do 8:00 w miejscowości Jamnica: ulice: Mała Góra od numeru 2 do 24A, Kamienna od nr 88 do 104, Jamnica od nr 20 do 208 oraz okolice.

8.05 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Klimkówka budynki numery 89, 90, 102 i sąsiednie.

8.05 od godz. 9:00 do 13:00 część miejscowości Jamnica: od strony Kamionki Wielkiej, w stronę Popardowej i okolice.

8.05 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowościach: Łącko: przysiółki: Cebulówka, Wójcikówka, Zawodzie, Zarzecze, przysiółki: Wierchy Zarzeckie, Pogorzelina, Maszkowice, przysiółek Wyrobiska i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 14:00 do 15:00 w miejscowościach: Podrzecze, od ronda w kierunku Świniarska, przysiółek Labrachówka, Świniarsko przy granicy z Podrzeczem oraz przysiółek Młyńczyska i okolice

9.05 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Kamionka Wielka osiedla: Ptakówka Niżna, Porębówka, Działek, Zapotok i okolice.

9.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Stara Wieś budynek nr. 261 i sąsiednie.

9.05 od godz. 10:00 do 13:00 w miejscowości Kamionka Wielka osiedla: Srokówka, Basiagówka, Tacałówka, Niwy, Cempówka, Fydówka, Kocembówka i okolice.

9.05 od godz. 11:00 do 14:00 w części miejscowości Januszowa od strony osiedla Chruślice, przysiółek Dół i okolice.

10.05 od godz. 8:00 do 12:00

część miejscowości Januszowa przysiółki: Dół, Pośrednia, w miejscowości Librantowa od strony Januszowej, przysiółek Skałka i okolice.

10.05 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowościach: Podrzecze, od ronda w kierunku Świniarska, przysiółek Labrachówka, Świniarsko przy granicy z Podrzeczem oraz przysiółek Młyńczyska i okolice

10.05 od godz. 16:00 do 18:00 w miejscowości Kamionka Wielka osiedle Nad Stacją oraz budynki od osiedla Nad Stacją w kierunku Jamnicy i okolice.

13.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Królowa Polska osiedla: Widaczkówka, Pazganówka, Michalikówka, Szczecinówka od strony Michalikówki i okolice.

13.05 od godz. 11:00 do 14:00

w miejscowości Kunów ulice: Falkowska, Wierchowina, Kolorowa, Sołtysówka i okolice.

14.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Mszalnica przysiółki: Śmigajka Niżna, Śmigajka Wyżna, Zalas, Góry, Zagóra, budynki na granicy miejscowości Mszalnica oraz Mystków i okolice.

14.05 od godz. 11:00 do 14:00

powiat nowotarski w miejscowości Skawa, budynek nr 489B- zasilany ze złącza kablowego nr 10069

2.05 od godz. 8:30 do 15:00 w Rabce Zdrój, złącze kablowe nr 7445 na ulicy Lęśnej, w pobliżu numeru 9

6.05 od godz. 8:30 do 15:00 w Rokicinach Podhalańskich, osiedla: Zarębek, Zagrody, Zamarłówka, okolice Szkoły i Kościoła

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 w Nowym Targu, ul. Partyzantów od strony osiedla Niwa oraz osiedle Niwa od strony Partyzantów- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 8:30 do 9:00 w Nowym Targu, ul. Kokoszków wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 8:30 do 9:00 w Nowym Targu, ul. Partyzantów, budynki numery: 83, 104, 104A, 137 i okoliczne

7.05 od godz. 9:00 do 14:00

w Nowym Targu, ul. Partyzantów od strony osiedla Niwa oraz osiedle Niwa od strony Partyzantów- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 14:00 do 15:00 w Nowym Targu, ul. Kokoszków wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 15:00 do 16:00 w Rokicinach Podhalańskich, osiedla: Zarębek, Zagrody, Zamarłówka, okolice Szkoły i Kościoła

8.05 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowości Tylmanowa, osiedla: Kłodne, Królowo, Łęg Górny, Polanka i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 8:00 do 9:00

w miejscowości Pieniążkowice, od numeru 20a do 52b oraz od 103 do 108a, 150 i sąsiednie

8.05 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Jabłonka, rola Dzicy- część ulic: Leśnej i Źródlanej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 9:00 do 10:00

w miejscowości Sieniawa, osiedla: Cielichówka, Żądłówka, i okolice

8.05 od godz. 9:00 do 17:00 w Rokicinach Podhalańskich, osiedla: Zarębek, Zagrody, Zamarłówka, okolice Szkoły i Kościoła

8.05 od godz. 11:30 do 16:00 w miejscowości Tylmanowa, osiedla: Kłodne, Królowo, Łęg Górny, Polanka i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 13:00 do 14:00 w miejscowości Jabłonka, rola Dzicy- część ulic: Leśnej i Źródlanej- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 14:00 do 15:00 w miejscowości Pieniążkowice, od numeru 20a do 52b oraz od 103 do 108a, 150 i sąsiednie

9.05 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Maruszyna, osiedle Stanki oraz Byliny, budynek nr 10

9.05 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Ponice- okolice szkoły

10.05 od godz. 8:00 do 16:00

w Nowym Targu ulica: Starokrakowska budynki zasilane ze złączy kablowych numery: 22730, 18673, 18512 i okolice numeru 53.

10.05 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Szaflary, część osiedla Nowe

10.05 od godz. 12:00 do 14:00 powiat oświęcimski Brzeszcze ulica Siedliska oraz Grudex.

6.05 od godz. 8:30 do 14:00 Kęty Osiedle Batalionów Chłopskich.

7.05 od godz. 8:00 do 13:00 Osiek ulica Przecznica.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Bobrek ulica Dębowa, Słoneczna, Spokojna.

7.05 od godz. 8:00 do 14:00

Bobrek ulica Dębowa, Słoneczna, Spokojna.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Kęty ulica Zacisze.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Grojec ulica Czajki.

8.05 od godz. 8:30 do 14:00 Bobrek ulica Nadwiślańska od numeru 76 do 114 i od 47 do 81.

8.05 od godz. 9:00 do 14:00

Zator ulica Konopnickiej, Sienkiewicza, Grunwaldzka, Aleja Kasztanowa, Orzeszkowej, Szymborskiej.

8.05 od godz. 9:00 do 16:30 Rajsko ulica Słowiańska, Korczaka, Obrocznia, Gospodarska.

9.05 od godz. 8:30 do 14:00 Kęty ulica Kleparz, Sobieskiego od numeru 41 do 47.

9.05 od godz. 9:00 do 13:00 Rajsko ulica Legionów 94, 96, Żołnierzy Września, Ogrody, Pszczyńska.

9.05 od godz. 9:00 do 16:00 Kęty Osiedle 700 lecia blok numer 11, 12, 18, 19, Legionów.

10.05 od godz. 8:00 do 13:00 Łowiczki ulica Kanada, Biała, Jodłowa.

10.05 od godz. 8:00 do 15:00 Grojec ulica Beskidzka, Leśna Grobel, Czajki, Jagiellończyka.

10.05 od godz. 8:30 do 14:00 powiat proszowicki Klimontów obwód w kier Szreniawa

6.05 od godz. 8:00 do 11:00 Chorążyce II kier Gniazdowice

6.05 od godz. 8:00 do 12:00

Ostrów Stacja trafo SN/nN przy drodze na TERESIN.

6.05 od godz. 11:00 do 13:00 Szreniawa okolica chłodni cebuli.

8.05 od godz. 9:00 do 14:00 powiat suski w miejscowości Jordanów: szkoła podstawowa zasilana ze złącza kablowego 6814.

2.05 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Jordanów: przedszkole zasilane ze złącza kablowego 2111.

2.05 od godz. 11:00 do 14:00 w części miejscowości Sidzina, osiedle Mała Sidzinka i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 8:00 do 9:00

w części miejscowości Sidzina, osiedle Mała Sidzinka i okolice, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

7.05 od godz. 15:00 do 16:00 w miejscowości Sidzina, rola Sołtysowo, i okolice

9.05 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Sidzina, rola Sołtysowo, i okolice

10.05 od godz. 8:30 do 12:00

w miejscowości Sidzina, rola Sołtysowo, i okolice

10.05 od godz. 11:30 do 16:00 Lachowice osiedle Krale. Kurów osiedle Wielkie Pola.

13.05 od godz. 8:00 do 16:00 powiat tarnowski Ładna, Szkoła Podstawowa, wieś kierunek Pogórska Wola, kierunek OSP, okolice boiska LKS.

2.05 od godz. 8:00 do 11:30 Janowice Grzywna

6.05 od godz. 8:00 do 14:00 Łęg Tarnowski - działka nr 1533/4.

6.05 od godz. 8:00 do 16:00 Pogórska Wola, kierunek na wschód, Las, Mazury

7.05 od godz. 8:00 do 14:00 Olszyny Szkodna hydrofornia.

7.05 od godz. 8:30 do 14:00 Wesołów od strony Stróż, Pod Górą, Za Górą.

7.05 od godz. 9:00 do 13:00 Szerzyny Ołpiny: Betlejem, Działki.

9.05 od godz. 7:00 do 9:00 Szerzyny - Nagórze Północne, Nagórze Południowe.

9.05 od godz. 7:00 do 16:00

Szerzyny, Ołpiny: Betlejem, Działki, Nagórze Północne, Nagórze Południowe

9.05 od godz. 7:00 do 9:00 Szerzyny: Nagórze Północne, Nagórze Południowe

9.05 od godz. 8:00 do 16:00 Szerzyny Ołpiny: Betlejem, Działki.

9.05 od godz. 13:00 do 16:00 Szerzyny, Ołpiny: Betlejem, Działki, Nagórze Północne, Nagórze Południowe

9.05 od godz. 13:00 do 16:00 powiat tatrzański w Jurgowie, od nr 1 do nr 25, oraz od nr 218 do nr 240.

7.05 od godz. 9:30 do 16:00

w miejscowości Zakopane, ulice: Janosówka, Topory, Stary Młyn od numeru 12 do końca

7.05 od godz. 11:00 do 15:00 w miejscowości Rzepiska, ulica Pawliki, Potok Bryjów od nr 27 do końca, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Rzepiska, ulica Pawliki, Potok Bryjów od nr 27 do końca,

8.05 od godz. 10:00 do 13:00

w miejscowości Rzepiska, ulica Pawliki, Potok Bryjów od nr 27 do końca, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 10:00 do 10:30 w miejscowości Rzepiska, ulica Pawliki, Potok Bryjów od nr 27 do końca, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 13:00 do 14:00 w miejscowości Rzepiska, ulica Pawliki, Potok Bryjów od nr 27 do końca, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

8.05 od godz. 16:00 do 17:00 w miejscowości Zakopane, ulica Huty, oraz w miejscowości Chabówka, numery od 25 do końca, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.05 od godz. 8:00 do 9:00 w miejscowości Zakopane, ulica Huty, oraz w miejscowości Chabówka, numery od 25 do końca, krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

10.05 od godz. 15:00 do 16:00 powiat wadowicki Roczyny ulica Modrzewiowa, Sołecka, Wiedeńska, Spokojna, Glowackiego, Szkolna, Rumiankowa, Rubinowa, Szafirowa.

6.05 od godz. 8:00 do 10:00

Spytkowice i Bachowice ulica Wróblówki od numeru 1 do 19 i od 2 do 38.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00 Targanice ulica Brzezińska, Jagodowa, Widokowa, Olchowa.

8.05 od godz. 8:00 do 14:00 Izdebnik ulica Dworska 80, 71, ZK-BBW313424

8.05 od godz. 8:30 do 14:30

Targanice ulica Działy, Żwirki Wigury.

9.05 od godz. 8:00 do 13:00 Babica ulica Góralska 71.

9.05 od godz. 8:30 do 14:00 Roczyny ulica Wiedeńska, Spokojna, Szkolna, Rumiankowa, Makowa, Szafirowa.

10.05 od godz. 8:00 do 15:00 Jaszczurowa numery 268, 88, 56 oraz sąsiednie i wzdłuż drogi do budynków nr 84, 81 oraz 78 i sąsiednich, złącze kablowe ZK4642.

13.05 od godz. 9:00 do 13:00 Mucharz numery 192, 265, 301, 189, 278, 200, 230, 229, 67-91, 190, 309, 234, 347, 334, 264, 222, 221, 241, 300, 285, 335, 343, 275, 276, 183, 258, 385, 182 i okolice.

17.05 od godz. 9:00 do 14:00

Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Koźmice Wielkie dom nr 543, 256, 559, 743.

6.05 od godz. 8:00 do 16:00 Część miejscowości Tomaszkowice w kierunku Przebieczany.

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Bilczyce od stacji trafo w kierunku Sławkowic

9.05 od godz. 8:00 do 11:00 Niepołomice ul. Partyzantów 56, Brzozowa 9,11,6,8, Leśna od nr 14

10.05 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

