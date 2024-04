Gem, set, życie. Wkrótce w księgarniach nowa biografia Wojciecha Fibaka [SPORTOWA PÓŁKA]

Lukę przed laty postanowił wypełnić jeden z jego przyjaciół. „Moja gra. O Fibaku”, pierwsza i do teraz jedyna biografia tenisisty, napisana przez Daniela Passenta ni to w formie reportażu, ni to felietonu, pokazywała szerokiej publiczności prawdziwe życie, jakie tenisista, ale też kolekcjoner dzieł sztuki, prowadził na Zachodzie, wśród filmowych sław i celebrytów. Później była jeszcze „Moja prawdziwa historia”, nie tyle książka, co książeczka, jaką wydał w swoim cyklu „Fakt”. Teraz czekamy na kolejną pozycję.

- Bardzo się cieszę, że się udało przekazać tę książkę o tenisie w tych późnych latach 70., to był dokładnie 1978 rok – opowiadał Wojciech Fibak na antenie radia. - I bardzo się cieszę, że ta książka błyskawicznie stała się popularna. W wielu domach ją widziałem, na kortach tenisowych, w różnych miejscach. Bardzo długo nie było innego podręcznika. Bo ona miała trochę formę beletrystyki, ale też trochę podręcznika, ABC tenisa, tłumacząc, co to jest wolej, co to jest smecz. Była wprowadzeniem tej dyscypliny [do Polski], bo choć tenis był już znany w całym świecie, w Stanach Zjednoczonych, w Australii, to u nas, mimo sukcesów Jadzi Jędrzejowskiej czy Władka Skoneckiego, także moich starszych kolegów: Tadzia Nowickiego, jego brata Wiesława, Wiesława Gąsiorka, Mietka Rybarczyka, tenis nie był popularny, był do odkrycia. (…) Ileż czasu trzeba było czekać, bo aż do tego roku, aby ukazała się, po prawie czteroletnim wysiłku, następna moja książka o tenisie. Ona będzie oczywiście większych rozmiarów, będzie liczyć około pięciuset stron plus sto zdjęć. Tamta książka [powstawała inaczej], była szybkim, dziennikarskim wręcz manewrem wyprodukowana i opublikowana.