Gest „poderżnięcia gardła” po debacie przedwyborczej w Nowym Sączu? M.Belska: „Panie Nowak, zapraszam na badanie wariografem” Remigiusz Szurek

Czy omawiana sprawa jest jedynie elementem brudnej kampanii? fot. Damian Radziak; Klaudia Kulak

Wybory samorządowe, te już w niedzielę 7 kwietnia, zbliżają się wielkimi krokami, a kampania wkracza w decydującą fazę. Nie da się ukryć, że kandydatami i wyborcami mogą targać spore emocje, ale… no właśnie, są granice przyzwoitości. Czy do ich przekroczenia doszło po wtorkowej debacie „Radia Kraków”? Jeden z jej uczestników, kandydat na prezydenta Nowego Sącza Ryszard Nowak miał pokazać swojej rywalce Małgorzacie Belskiej gest „ścięcia głowy”. Obiło się to szerokim echem na sądeckiej scenie politycznej, a do sprawy prócz wspomnianej dwójki odniósł się także urzędujący prezydent Ludomir Handzel. Co ciekawe część uczestników debaty nie widziała omawianego gestu.