Gierałtowice. Motocyklista wpadł pod ciężarówkę. Wezwano śmigłowiec LPR. Poszkodowanego w ciężkim stanie zabrano do szpitala

Czarna pszczoła ponownie w Polsce. Może być groźna? Użądlenie jest bolesne. Nie wolno jej zabijać. Jest bardzo pożyteczna

Czarna pszczoła była gatunkiem niemal wymarłym. Ale niespodziewanie znowu pojawiła się w Polsce. Gdy pojawia się w naszym otoczeniu, można się przestraszyć, bo wygląda groźnie. Czarna pszczoła staje się agresywna zwłaszcza kilka godzin przed spodziewanym deszczem i wtedy może użądlić. Czarne pszczoły to potoczna nazwa zadrzechni fioletowych, które w roku 2002 zostały uznane za gatunek wymarły. Pojawienie się ich w Polsce uznać można za dużą niespodziankę. Czarna pszczoła, to największa pszczoła, którą można ponownie spotkać w naszym kraju. Od 2014 roku gatunek zadrzechni fioletowych objęty został częściową ochroną gatunkową. Sprawdź, co należy wiedzieć o tych niesamowitych owadach.