Gmina Limanowa. Odpady wielkogabarytowe niemal zasypały jedną z wsi

Sprawa wydarzyła się w maju br. Teraz Gmina Limanowa pamiętając o tamtym zamieszaniu przypomina, że by odpady zostały w ogóle zabrane, trzeba je najpierw zgłosić w urzędzie. Odbiór śmieci odbędzie się już w październiku. Ogółem akcja jest przeprowadzana dwa razy do roku.

Pan Władysław Król, mieszkaniec gminy narzekał, że góra śmieci w Sowlinach powstała z odpadów wielkogabarytowych mocno straszyła swym widokiem. Ponadto ma nadzieję, że teraz wszystko przebiegnie o wiele sprawniej.

- Byłem tam, by obejrzeć to na własne oczy, bo ludzie mówili, że to aż wstyd. Śmieci zamiast zostać odebrane spod posesji danego mieszkańca, jak to ma miejsce w innych miejscowościach, zostały zgromadzone w kilku punktach wsi. Nie dość, że wyglądało to jak wyglądało, to jeszcze „fani złomu” od samego rana szukali w tych odpadkach cennych łupów nie dając spać mieszkańcom. Raczej nie tak to powinno przebiegać – denerwuje się nasz rozmówca.