Gmina Żabno. Oszuści znów zaatakowali pod Tarnowem. Mieszkaniec gminy Żabno stracił oszczędności

Mieszkaniec gminy Żabno padł ofiarą oszusta

Do mieszkańca gminy Żabno zadzwonił telefon. Nieznajomy w słuchawce przedstawił się jako pracownik firmy inwestującej na giełdzie i zachęcał mężczyznę do ulokowania tam swoich oszczędności. Oszust tak prowadził rozmowę, że nieświadomy niebezpieczeństwa mężczyzna zaufał mu i zainstalował na swoim komputerze programy, które umożliwiły zdalny dostęp do jego urządzenia.

Podał mu także swoje dane, loginy i hasła do konta bankowego. Dopiero po kilku dniach kiedy zorientował się, że stracił blisko 18 tysięcy złotych zawiadomił policję.

Plaga oszustów w regionie tarnowskim

Seria oszustw "na telefon" w regionie trwa. Niedawno fałszywy policjant próbował wyłudzić pieniądze od burmistrz Tuchowa, dzwoniąc bezpośrednio do urzędu miejskiego.

Sporo szczęścia miała także mieszkanka powiatu tarnowskiego, która uwierzyła nieznajomemu, że jej konto padło ofiarą hakerów. Już była w banku, by wypłacić pieniądze, jednak w porę zorientowała się, że coś jest nie w porządku.