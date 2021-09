Gorlice, Biecz. Pociąg retro Perła Małopolski wjechał na stacje w Małym Krakowie i Mieście Światła. Wiózł mnóstwo pasażerów [ZDJĘCIA] Halina Gajda

To już VII Edycja Małopolskich Szlaków Turystki Kolejowej. Miłośnicy historii kolei czekają każdego roku na to, by móc wsiąść do pociągu z początku XX wieku, gdy siedziało się na drewnianych ławkach, nie było klimatyzacji ani stojaków na rowery. Oczekiwanie było tym większe, że rok 2021 to ostatnia okazja do przejazdu przepiękną trasą z Nowego Sącza do Chabówki, gdyż w związku z przebudową, szlak ten zostanie ostatecznie zamknięty w listopadzie. Jest to już ostatnia okazja do przejazdu tą linią w oryginalnym kształcie z 1884 roku.