Gorlice. Trwa jesienny redyk. Owce z pastwisk w Beskidzie Niskim wędrują do Nowego Targu. Wrócą na zielone beskidzkie łąki na wiosnę OPRAC.: Lech Klimek

„Owiecki, owiecki, nie syćkieście moje. Przydzie św. Michał , kozdy weźmie swoje ”. Kolejny raz baca Józef Klimowski i jego juhasi wczoraj rano wyruszyli z redykiem. Stado owiec popędzili przez Radocynę, Konieczną, granicą państwa do Regietowa, a potem Wysową do Ropek. Tam odpoczęli i przenocowali, by rano wyruszyć przez Czertyżne, Banicę, Mochnaczkę, Halę Łabowską, Makowicę do Rytra, i dalej przez Przehybę do Krościenka i do Nowego Targu.