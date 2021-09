Gorlickie pielęgniarki w Warszawie pokazały, że są zdeterminowane w swojej walce o godność

W Warszawie 11 września gorlickim pielęgniarkom przewodziła Danuta Kamińska, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Gorlicach. Kobiety z wielką determinacją walczą od dłuższego czasu z nierównością w płacach. Nigdy nie zarabiały wiele, ale teraz dodatkowo, nowe uregulowania sprawiły, że spora ich grupa została w tych płacach zrównana choćby z zatrudnionymi w szpitalach sekretarkami czy też opiekunkami medycznymi.

- To wygląda tak, jakby komuś zależało na skłóceniu naszego środowiska – mówi szefowa pielęgniarskiego związku. - Inne rozwiązanie to, jakie przychodzi mi do głowy to przeoczenie wartości, jaką dla służby zdrowia stanowią pielęgniarki z najdłuższym stażem, właśnie te, które zostały teraz pokrzywdzone – dodaje.

Danuta Kamińska dopowiada jeszcze, że ten problem dość szybko sam się rozwiąże, bo dotyczy kobiet, które zbliżają się lub też nawet osiągnęły wiek emerytalny: - Wystarczy popatrzeć na zdjęcia z naszego warszawskiego protestu, my już nie młodniejemy – podkreśla pielęgniarka. - Tak naprawdę to my walczymy o możliwości godnej pracy dla tych, które będą naszymi następczyniami, oczywiście jeśli one zechcą pracować w Polsce - podkreśla.