Gorlickie. Ulewy nie ustępują. W Bobowej pogotowie przeciwpowodziowe, w Brunarach nurt Białej porwał ciągnik rolniczy [ZDJĘCIA]

Aura nie odpuszcza. Coraz bardziej nasiąknięta ziemia nie przyjmuje już kolejnych opadów. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest wciąż w Bobowej. Burmistrz Wacław Ligęza zdecydował o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego, powołany został sztab kryzysowy. - Biała osiągnęła stan ostrzegawczy - relacjonował.

Rano nieprzejezdna była ulica Słonecznikowa na Berdechowie. Została po prostu zalana. Strażacy zabezpieczyli miejsce. Zresztą są w pogotowiu cały czas. - Ziemia jest już tak mocno nasiąknięta, że nie przyjmuje kolejnych opadów - wyjaśniał nam dalej burmistrz Ligęza. - Musimy być gotowi na natychmiastową reakcję - podkreślał.

Do kolejnej poważnej sytuacji doszło w Brunarach Wyżnych. Kierowca ciągnika rolniczego utknął w rzece Białej. Nurt zniósł go daleko od brzegu, nie miał szans, by samemu wrócić na brzeg. Udało mu się jednak wspiąć na dach pojazdu. Tam czekał na ratowników. Na miejsce zadysponowane zostały jednostki OSP z Brunar oraz Śnietnicy, a także dwa zastępy JRG z Gorlic wraz z łodzią.