Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Pobiegli nocą przez Las Wolski [ZDJĘCIA]

Po raz drugi na biegowych trasach w Lesie Wolskim rywalizowali biegacze w nocnym biegu w ramach cyklu Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Jak zawsze rywalizowano na czterech dystansach. 3, 5 11, 23 km oraz 5 km nordic walking. Największą popularnością jak zawsze cieszył się dystans 11 km. Organizatorzy już zapraszają chętnych do udziału w zimowych biegach na tych samych dystansach (co miesiąc, od grudnia do marca). Zapraszamy do galerii z nocnych zawodów.