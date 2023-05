Grecka musaka czy turecki kumpir? Kulinarna podróż po smakach świata [PRZEPISY]

Smaki świata. Mamy dla Was garść przepisów. Co powiecie na grecką musakę, turecki kumpir, chorwacką ośmiornicę czy w końcu hiszpańskie „patatos mocho?” w polskim wydaniu? Przepisami inspirowanymi narodową kuchnią Grecji, Hiszpanii, Chorwacji i Turcji, podzielili się uznani szefowie kuchni – Marcin Budynek i Andrzej Polan.

Co mają ze sobą wspólnego Grecja, Chorwacja, Hiszpania i Turcja? Otóż należą do najpopularniejszych kierunków podróży Polaków. To kraje kojarzące się nie tylko ze słońcem i wakacyjnym wypoczynkiem, ale też z wyśmienitą kuchnią. Choć oddalone od siebie kilometrami, łączy je ze sobą jedno – zamiłowanie do ziemniaków. By zasmakować tamtejszych smakołyków z kartofli, nie trzeba od razu wyjeżdżać z kraju - można odtworzyć je w domowym zaciszu.

Grecja - musaka z bakłażana i ziemniaczanym beszamelem, a u nas gniecione ziemniaki z gulaszem i oscypkiem (przepis Andrzeja Polana)

Grecja to kraj przepełniony świeżymi ziołami, które rosną wszędzie - w ogródku, w doniczce, na parapecie, w przydrożnym rowie i na polach. Dlatego też tradycyjna kuchnia jest niezwykle pachnąca i aromatyczna. Przykładem dania greckiego powiązanego z kuchnią polską jest musaka z ziemniaka z beszamelem. Musaka z ziemniaka z beszamelem. Składniki na na 4 osoby:

1 kg ziemniaków

300 ml mleka

50 g mąki

50 g masła

gałka muszkatołowa

sól i pieprz do smaku Sposób przygotowania ziemniaków:

Gotujemy je w wodzie z dodatkiem soli, następnie odcedzamy, odparowujemy trzymając je jeszcze kilka chwil na kuchence. Jeszcze ciepłe przeciskamy przez praskę do ziemniaków. Mleko gotujemy, w rondlu rozpuszczamy masło, dodajemy mąkę, chwilę smażymy. Trochę to przypomina zasmażkę, ale to zamierzony efekt. Zalewamy wrzącym mlekiem, wszystko mieszamy do momentu powstania gęstego sosu i łączymy z przeciśniętymi ziemniakami. Całość mieszamy do uzyskania jednolitej masy. Na koniec dodajemy przyprawy do smaku.

Składniki na gulasz: 1,5 kg mięsa z szynki wieprzowej

1 kg cebuli

3-4 papryki kolorowe

kminek mielony

sól, pieprz, papryka wędzona, papryka ostra,

świeże oregano, bazylia, rozmaryn, tymianek

olej rzepakowy Dodatkowo oscypek

Sposób przygotowania:

Na oleju przesmażamy mięso pokrojone w kostkę, zdejmujemy z patelni i następnie podsmażamy pokrojone cebulę i papryki. Wszystko wkładamy do rondla, zalewamy niedużą ilością wody i dusimy do miękkości. Dno patelni, na której smażyliśmy mięso i warzywa, można podlać wodą, zagotować i dla lepszego aromatu potrawy dodać do garnka. Doprawiamy solą, pieprzem oraz sporą ilością kminku mielonego. Kminek doskonale pasuje do naszego dania i pozytywnie działa na trawienie. Kiedy tylko gulasz będzie na pół miękki, przekładamy go do naczynia do zapiekania, posypujemy dużą ilością startego oscypka. Na wierzch wykładamy ziemniaki wcześniej przez nas przygotowane. Ponownie posypujemy startym oscypkiem. Skrapiamy olejem i wstawiamy do zapieczenia w temperaturze 200 stopni C na ok. 25 minut. Pieczemy do czasu, aż wszystko ładnie się zarumieni, a gulasz powoli zacznie kipieć spod ‘kołderki’.

Chorwacja - chorwacka ośmiornica pieczona z ziemiankami i chlebem (przepis Marcina Budynka)

To popularne danie w Chorwacji, szczególnie w Dalmacji, którego jednym z głównych składników jest ośmiornica. Mięso ośmiornicy można zastąpić również jagnięciną lub cielęciną. Kolejnym ważnym elementem potrawy są ziemniaki oraz cebula, papryka czy marchewka. Składniki polewa się dużą ilością oliwy oraz doprawia białym winem, czosnkiem i rozmarynem. Do przygotowania dania oryginalnie wykorzystuje się umieszczane w piecu (w żarze) specjalne naczynie o nazwie peka. Chorwacka ośmiornica pieczona z ziemiankami i chlebem Składniki na 4 osoby:

1 ośmiornica, najlepiej mrożona

2 listki laurowe

4 szt. ziela angielskiego

8 ziarenek pieprzu czarnego

600 g obranych ziemniaków

400 g bagietki lub pszennego pieczywa

1 cebula

3 ząbki czosnku

300 g pomidorków koktajlowych

80 ml wytrawnego wina białego

2 gałązki rozmarynu

4 gałązki tymianku

100 ml oliwy ekstra virgin Sposób przygotowania:

Mrożoną ośmiornicę wkładamy do garnka, dokładamy liść laurowy, ziele angielskie i pieprz w ziarnach. Gotujemy na wolnym ogniu przez ok 20 min. W międzyczasie ziemniaki kroimy w ósemki, cebulę w piórka i układamy je na przemian w żaroodpornym naczyniu. Wystudzoną ośmiornicę dzielimy na kawałki i układamy na ziemniakach, dodając całe pomidorki koktajlowe i poszarpane pieczywo pszenne. Dolewamy wino i połowę oliwy zmiksowanej z czosnkiem. Posypujemy świeżymi ziołami i pieczemy pod przykryciem 25 minut w temperaturze 200 stopni C. Po tym czasie odkrywamy naczynie i pieczemy jeszcze ok. 20 minut, przed podaniem danie polewamy pozostałą częścią oliwy.

Hiszpania - patatos mocho paprykowe, a u nas ziemniaki z gara (przepis Andrzeja Polana)

Patrząc na dania kuchni hiszpańskiej, można zauważyć, że podobnie jak Polacy, Hiszpanie także często serwują ziemniaki, podając do nich charakterystyczne dwa sosy - zielony i czerwony. W tym wydaniu ziemniaki serwujemy z kiełbasą, boczkiem i warzywami. Ziemniaki z gara. Składniki na 4 osoby:

1,5 kg ziemniaków

1 pęto kiełbasy dobrej, wędzonej

150 g boczku wędzonego surowego

pół kurczaka

2 marchewki

1 burak

1 pietruszka

3 szt. cebuli

1 por

natka pietruszki, lubczyk, koper

5-6 liści kapusty

sól, pieprz, ziele angielskie, liść laurowy

smalec

Sposób przygotowania:

Zaczynamy od pokrojenia głównego bohatera, czyli ziemniaka w plastry o grubości około 0,5 cm. Obsypujemy je odważnie solą i pieprzem oraz dodajemy ziele angielskie i liść laurowy, najlepiej zmielone w młynku do kawy. Marchewki, pietruszkę, buraka i cebulę, poza kapustą, kroimy w plastry lub na cząstki. Kiełbasę proponuję pokroić w plasterki, a boczek w kostkę. Garnek rodzinny, zapewne taki macie, smarujemy smalcem na dnie, nie żałując go, wykładamy na dnie liście kapusty, a na nie pierwszą solidną porcję ziemniaków. Na to kładziemy wędzonkę, kiełbasę, boczek i warzywa. Znowu układamy warstwami ziemniaki, wędzonkę, aż do wyczerpania składników i do momentu, aż zostanie porcja ziemniaków, którą wykładamy. Na wierzch kładziemy pół kurczaka wcześniej sprawionego solą i pieprzem, a także smalec w ilości podobnej do tej, co na dnie, na to liście kapusty i garnek rodzinny przykrywamy pokrywką. Jeżeli tylko będzie pogoda, proponuję ustawić go na ogniu dogaszającego się ogniska, a jeżeli nie mamy takiej możliwości, wstawmy potrawę do kuchennego piekarnika. Pieczemy około 1,5 godziny w temp. 180 C. Po wyjęciu gotowej potrawy proponuję wszystko przemieszać i od razu podawać, koniecznie ze zsiadłym mlekiem. Uczta rodzinna wybitna!

Turcja – kumpir - pieczony ziemniak z serem, pikantną kiełbasą i sałatką warzywną (przepis Marcina Budynka)

Kumpir to danie składające się z pieczonego ziemniaka wypełnionego warzywami, mięsem baranim lub jagnięcym, serem owczym i masłem. Całość przypomina hamburgera. Z serów do dania najczęściej wybiera się mozzarellę, a z warzyw paprykę, groszek i kukurydzę konserwową, a także czerwoną kapustę, kapary, oliwki, kapustę pekińską oraz cebulę. Potrawa często serwowana jest z plasterkami kiełbasy zamiast mięsa oraz z pieczarkami, marynowanymi ogórkami i marchewką, a nawet sałatką rybną. Kumpir podawany jest także w wersji wegetariańskiej, a nawet wegańskiej z masłem i serem bez laktozy. Potrawa wywodzi się z byłej Jugosławii, ale tak bardzo zadomowiła się w Turcji, że postrzegana jest jako danie pochodzenia tureckiego i jednocześnie przysmak kuchni ulicznej. Kumpir - pieczony ziemniak z serem, pikantną kiełbasą i sałatką warzywną. Składniki na 4 osoby:

4 bardzo duże ziemniaki do pieczenia

200 g kiełbasy pikantnej typu chorizzo

80 g masła

300 g sera ementaler lub mozzarelli w bloku

100 g zielonego groszku konserwowego

100 g kukurydzy konserwowej

200 g czerwonej cebuli

100 g papryki czerwonej

1/2 pęczku natki pietruszki

sól i pieprz do smaku

1/2 łyżeczki sumaka

1 główka czosnku

200 g majonezu Sposób wykonania:

Ziemniaki dokładnie myjemy i gotujemy ok. 10 min w osolonej wodzie. Następnie wkładamy je do piekarnika nagrzanego do 200 stopni C i pieczemy ok. 40-50 minut, aż będą miękkie. Po upieczeniu ziemniaki nacinamy starając się ich nie przeciąć. Widelcem ubijamy miąższ w każdym ziemniaku, dodając łyżkę masła i ser. Doprawiamy solą; gdy miąższ w ziemniaku osiągnie konsystencję kremowego puree układamy na nim sałatkę i podajemy z sosem czosnkowym.

Sałatka: kiełbasę kroimy w plasterki i smażymy ok. 3 minuty, a następnie zdejmujemy ją z patelni. Na powstałym tłuszczu smażymy cebulę i paprykę pokrojone w kostkę, warzywa smażymy ok. 3 minuty, a następnie przekładamy do miski, dodajemy kukurydzę, groszek, smażoną kiełbasę; wszystko doprawiamy solą, pieprzem i sumakiem.

Sos czosnkowy: czosnek pieczemy w całości w temp. 200 stopni C około 50 minut. Po upieczeniu obieramy z łupinek i miksujemy z majonezem.

