Gruzińskie specjały w sercu Krakowa serwuje Zurabi Shekiladze – rozkochany w Małopolsce Gruzin

Gruzja. Kraj położony na pograniczu Europy i Azji. W Polsce najbardziej znany z malowniczych plaż Batumi, miasta położonego w pobliżu granicy z Turcją. Gruzja poza niepowtarzalnym klimatem nad wybrzeżem Morza Czarnego, to pyszna kuchnia, zabytki z czasów przedhistorycznych, wyjątkowo serdeczni ludzie, wyśmienita herbata oraz wino. To właśnie tutaj można spotkać się z tradycją supry, czyli wspólnej uczty przy suto zastawionym stole, której elementem obowiązkowym są długie, poetyckie toasty wznoszone przede wszystkim winem. Jeżeli chcecie poczuć choć namiastkę Gruzji w Krakowie – zajrzyjcie na Karmelicką 39. To właśnie tam, w piekarni Wazi znajdziecie prawdziwe gruzińskie przysmaki.

Nie tylko gruzińskie chaczapuri

W Wazi króluje Zurabi Shekiladze - prawdziwy pasjonat pyszności. Serwuje on autentyczne smaki Gruzji w formie chaczapuri i aromatycznych słodkich wypieków, takich jak niezrównane ciasto medok. Przeszklone witryny kuszą nas słodkimi przysmakami: kadą, czy gruzińskim Napoleonem. W Wazi można spróbować chaczapuri z przeróżnymi dodatkami. Znajdzie się coś dla smakoszy mięsnych przysmaków oraz dla tych, którzy preferują dania jarskie. Idealnie wypieczone ciasto rozpływa się w ustach. Jak podkreśla Zurabi Shekiladze, przygotowanie tradycyjnych potraw gruzińskich wcale nie jest tak proste jak mogłoby się wydawać, potrzebna jest do tego wprawa i znajomość gruzińskich tradycji.

Gruzińska kuchnia nie ma sobie równych

A gdybyście przypadkiem wybierali się do Gruzji, to warto – oprócz oczywiście chaczapuri – skosztować tam m.in. chinkali. To przepyszne pierożki, które kształtem przypominają sakiewkę. Przygotowuje się je w ten sposób, iż surową porcję mięsa (najczęściej mielonego, np. baraniny, wołowiny), rozrobioną z wodą umieszcza się wewnątrz kołduna wykonanego z ciasta przypominającego - zarówno smakiem jak i wyglądem - ciasto pierogowe. Aby je spożyć, należy je umiejętnie nadgryźć, wypić sączący się ze środka bulion i zakończyć zjedzeniem reszty.

Ciekawą propozycją może być też Badridżani Nigwizit– czyli tzw. „gruzińskie bakłażany”. To roladki z grillowanych plastrów bakłażana, nadziewany pastą z orzechów włoskich i gruzińskich ziół. Na wierzchu są posypane pestkami granata.

Wielbiciele zup z pewnością zasmakują w Charczo. To pożywna zupa, doprawiona aromatycznymi ziołami i orzechami włoskimi.

