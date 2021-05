Grzegorz Wysopal: zapraszamy do udziału w konkursie „Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy”

Dlaczego warto wziąć udział w konkursie „Karta rowerowa - moje pierwsze prawo jazdy”?

Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych powyżej 10 roku życia i ma zachęcić dzieci do zapoznania się z zasadami ruchu drogowego oraz propagowania bezpiecznej jazdy nie tylko rowerem, lecz również hulajnogą elektryczną i urządzeniami transportu osobistego. Oprócz cennych nagród, poprzez edukację zapewniamy wspaniałą zabawę.

Dlaczego warto wyrobić sobie kartę rowerową?

Karta rowerowa to pierwszy dokument uprawniający dziecko do samodzielnej jazdy po drodze: rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (pojazdem napędzanym elektrycznie, bez siedzenia i pedałów przeznaczonym do poruszania się po drodze np. monocyklem, e-deskorolką czy segway’em). Najważniejszy cel jednak to znajomość bezpiecznego i zgodnego z przepisami ruchu drogowego poruszania się tymi pojazdami oraz świadomość zagrożeń jakie mogą nas spotkać na drodze. Nie bez znaczenia jest również fakt, że posiadanie karty rowerowej reguluje też późniejsze kwestie ubezpieczeniowe związane ze zdarzeniami na drodze np. uszkodzeniem innego pojazdu.

Zazwyczaj kartę rowerową wyrabia się w szkole. Teraz, ze względu na pandemię, dzieci nie mają takiej możliwości. Gdzie można jeszcze uzyskać to „pierwsze prawo jazdy”?

Przepisy określają, że zajęcia dla uczniów szkół podstawowych prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje, w tym przeszkoleni również w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Jako jednostka posiadająca akredytację Małopolskiego Kuratorium Oświaty, dotychczas przeszkoliliśmy ponad tysiąc nauczycieli w zakresie potrzebnym do szkolenia i egzaminowania uczniów ubiegających się o kartą rowerową. Po zdanym egzaminie takiemu uczniowi kartę rowerową wydaje dyrektor szkoły. My jako Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego możemy realizować zajęcia dla osób nie będących już uczniami szkół podstawowych, przeprowadzając dla nich zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne, zakończone egzaminem państwowym. Dotychczas przeszkoliliśmy kilkadziesiąt osób w tym zakresie i zapraszamy kolejnych chętnych. W szczególnych przypadkach możemy realizować zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, lecz wówczas wymagane jest zawarcie odpowiedniego porozumienia z dyrekcją szkoły podstawowej.

Przypomnijmy – czy karta rowerowa jest obowiązkowa, jeżeli chcemy poruszać się po drogach?

Jak wynika z przepisów, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem i wózkiem rowerowym dla osób które nie ukończyły 18 lat jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Od maja bieżącego roku takie same wymagania będą dotyczyć kierującego hulajnogą elektryczną i urządzeniem transportu osobistego. Minimalny wiek uprawniający do kierowania tymi pojazdami to wciąż 10 lat. Warto poznać przepisy, kiedy można poruszać się tymi pojazdami po jezdni, po chodniku lub po drodze dla rowerów.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE: