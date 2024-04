Hulajnogi wróciły do Zakopanego. Jest ich tyle, że nie mieszczą się w wyznaczonych strefach

Na zakopiańskich chodnikach pojawiły się wyznaczonych strefach elektryczne hulajnogi. Turyści i mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z tego środka transportu muszą pamiętać, że nie każdy może jeździć hulajnogą, a także nie w każdym miejscu można się na niej poruszać.

Kto może jechać na elektrycznej hulajnodze

Zakaz korzystania z hulajnóg obowiązuje dzieci do 10. roku życia. Wyjątkiem jest jednak jazda w terenie zamieszkałym przy opiece dorosłego. Młodzież w wieku 10-18 lat nie może poruszać się tym środkiem transportu bez uprawnień. Jeździć mogą osoby posiadające kartę rowerową lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T.

Gdzie wolno jeździć na hulajnodze

Użytkownicy elektrycznych hulajnóg zobowiązani są do korzystania z dróg dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku, gdy ich nie ma kierujący hulajnogą może jechać jezdnią, ale tylko w przypadku, gdy dopuszczalna na niej prędkość to 30 km/h. Jeżeli prędkość na jezdni jest większa niż 30 km/h i nie ma ścieżki rowerowej, to kierujący hulajnogą może przemieszczać się po chodniku. Muszą jednak pamiętać, że to pieszy ma pierwszeństwo.