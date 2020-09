Guacamole, czyli meksykański sos przyrządzany na bazie awokado [PRZEPIS]

Przepis na guacamole naszych Czytelników. Magdalena i Stanisław Romkowie od 2012 roku prowadzą blog kulinarny Kuchenne Wariacje. Od jakiegoś czasu na blogu pojawiają się też potrawy nie zawierające glutenu. - Brak chleba i słodkich wypieków był dla nas wyzwaniem. Po wielu testach i próbach znaleźliśmy to, co mogło zastąpić dotychczasowe jedzenie i przede wszystkim, co było smaczne jak bezglutenowy chleb, pizza czy też pyszny biszkoptowy tort - mówią.