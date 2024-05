Gwiazdy na wyciągnięcie ręki: Andrzej Seweryn gościem Off Camery

W Krakowie trwa 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera. Oprócz pokazów filmowych, warsztatów i spotkań branżowych krakowianie i turyści mogą - jak co roku - liczyć na plenerowe spotkania z gwiazdami. W tym roku miasteczko festiwalowe znajduje się na placu przed Galerią Krakowską. Do tej pory gościli w nim, m.in. Piotr Adamczyk, Anna Szymańczyk, Gabriela Muskała, Magdalena Cielecka i Marta Nieradkiewicz.

Także w kolejnych dniach gwiazdy polskiego kina będą na wyciągniecie ręki. W miasteczku festiwalowym będzie można spotkać się jeszcze z Izą Kuną, Kamilą Urzędowską czy Katarzyną Warnke.