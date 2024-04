Gwiazdy polskiego kina w miasteczku festiwalowym Off Camera. Kogo tam spotkacie? Anna Piątkowska

Do 5 maja potrwa w Krakowie 17. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera. Na festiwalową publiczność czeka niemal sto filmów wyświetlanych w kinach studyjnych oraz w trzech plenerowych "salach". Będzie okazja również do tego, by spotkać się z gwiazdami polskiego kina w miasteczku festiwalowym. Sprawdźcie, kogo w tym roku można poprosić o autograf.