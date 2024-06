Historyczna chwila na cmentarzu żydowskim w Tarnowie. Pochowane zostały tam zniszczone święte teksty należące do Żydów. Zdjęcia! Paulina Marcinek-Kozioł

Zniszczone święte teksty przywieziono na cmentarz w pudłach i workach. Następnie zostały umieszczone w przygotowanym wcześniej specjalnym grobie (tzw. genizie) Tomasz Schenk Zobacz galerię (20 zdjęć)

Na cmentarzu żydowskim w Tarnowie odbył się w czwartek (6 czerwca) nietypowy pogrzeb. Pochowano tam uszkodzone modlitewniki czy inne religijne druki należące do Żydów. To historyczny moment, bo do tej pory na terenie kirkutu nieznana jest lokalizacja innych miejsc, w których znajdują się zniszczone święte teksty.