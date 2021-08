Hokej. Do Bratysławy po marzenia. Awans na igrzyska graniczyłby z cudem

Pewny udział w IO w Pekinie (4 -22 lutego 2022 r.) mają już: Chiny, jako gospodarz, Kanada, Rosja, Finlandia, Szwecja, Czechy, USA, Niemcy, Szwajcaria. O trzy pozostałe miejsca toczy się grę w trzech turniejach kwalifikacyjnych. Polska przebrnęła przez poprzednią fazę eliminacji, pokonując w turnieju Holandię 8:0, Ukrainę 6:1 i sensacyjnie Kazachstan 3:2. Było to jeszcze przed pandemią – w lutym ubiegłego roku.

Wystarczy spojrzeć na historię. Ostatni raz nasza reprezentacja zagrała w igrzyskach olimpijskich w Albertville w 1992 roku! Zajęła w nich 11. miejsce, a potem na siedem kolejnych turniejów nie zdołała się zakwalifikować. Teraz, trzeba to uczciwie przyznać, też ma niewielkie szanse. Wystarczy popatrzeć na ranking IIHF, światowej federacji hokeja. Słowacja zajmuje w nim 9. lokatę, Białoruś 14., Austria 18., a Polska 22.

Wtedy kadrę prowadził Tomasz Valtonen. Teraz trenerem jest Robert Kalaber, szkoleniowiec drużyny mistrza Polski – JKH GKS Jastrzębie-Zdrój. Objął kadrę w czerwcu 2020 r. Jednym z turniejów przygotowujących do walki o wyjazd do Pekinu był m. in. rozgrywany już w 2021 roku Turniej o Puchar Trójmorza, który polscy hokeiści wygrali. Pokonali wówczas Estonię (6:1), Litwę (8:1) i młodzieżową reprezentację Łotwy (4:1). Polacy ostatnie mecze kontrolne rozegrali w kraju, pokonując Re-Plast Unię Oświęcim 7:1 i JKH Jastrzebie-Zdrój 3:0. W kadrze jest jeden zawodnik z Podhala – Marcin Kolusz i jeden z Unii – Krystian Dziubiński, nie ma natomiast nikogo z Comarch-Cracovii.