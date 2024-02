Hokej (U-18). Wicemistrz Polski przegrał z mistrzem, czyli UKH Unia Oświęcim kontra Naprzód Janów. WIDEO

Oświęcimianie po raz pierwszy od dłuższego czasu mogli posiłkować się zawodnikami, uczącymi się na co dzień w SMS. Wydawało się, że kadrowe bogactwo będzie miało przełożenie na zwycięstwo, potrzebne do utrzymania się na najniższym stopniu podium. Trochę niżej byli sklasyfikowani janowianie, tracący do Unii jedynie trzy „oczka”.

Oświęcimianie szybko objęli prowadzenie, po strzale Przemysława Ćwieka. Najwyraźniej podziałało to na nich uspokajająco, bo potem gole zdobywali już tylko janowianie.

Drugą i trzecią bramkę janowianie zdobyli w odstępie 27 sekund.

W drugiej odsłonie oświęcimianie byli już bardziej zdyscyplinowani na lodzie. Szukali gola, który dodałby im wiary, że jeszcze nie wszystko stracone. Nie udało się wykorzystać dwóch okresów gry w liczebnej przewadze.