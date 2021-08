Hutnik - Olimpia Grudziądz, czyli Puchar Polski w Nowej Hucie

Teraz krakowianie zaczynają od rundy wstępnej. Wystąpi w niej tylko 10 zespołów - to ekipy, które w minionym sezonie w II lidze zajęły miejsca 10.-19. Hutnik był 12., i jako wyżej notowany został gospodarzem meczu z 17. w tabeli Olimpią.

Hutnicy drugoligową kampanię zaczęli w miniony weekend (1:1 ze Śląskiem II we Wrocławiu). Teraz pierwszy raz w nowym sezonie zaprezentują się na Suchych Stawach. W fazie centralnej PP ostatni raz pokazali się w 2019 roku - wówczas skończyło się na jednym meczu (porażka z Resovią po dogrywce).

Zespół z Grudziądza spadł do III ligi, i jest już dziś kadrowo zupełnie innym tworem niż wiosną. Nie ma już np. w Olimpii jej najlepszego strzelca Jose Embalo (Portugalczyk przeniósł się do ekstraklasy Armenii), odeszli inni wiodący dotychczas gracze. - Mecz pucharowy to nasza próba generalna. Sprawdzimy naszą dyspozycję przeciwko solidnej drużynie drugoligowej - powiedział na klubowej stronie internetowej trener Olimpii Marcin Płuska.